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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۴۹

آمار معاملات سهام شرکتهای بیمه در بورس و فرابورس

در معاملات امروز بازارهای بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران، سهام شرکتهای بیمه مورد داد و ستد قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در بورس اوراق بهادار تهران امروز 107میلیون سهم به ارزش 310 میلیارد و 495 میلیون ریال معامله شد و شاخص کل با 49 واحد افزایش به 18 هزار و 898 رسید.

امروز در نماد پارسیان یک میلیون و 169 هزار و 335 سهم به ارزش 4 میلیارد و 203 میلیون ریال داد و ستد شد. در نماد البرز 75 هزار و 220 سهم به ارزش 478 میلیون ریال مبادله شد.
 
در نماد دانا نیز 14 هزار و 497 سهم به ارزش 190میلیون ریال مبادله شد و سرانجام در نماد آسیا 631 هزار و 212 سهم به ارزش 2 میلیارد و 741میلیون ریال توسط سرمایه گذاران معامله شد.
 
در پایان معاملات امروز، قیمت پایانی 4343 ریال برای آسیا، 3594 ریال برای پارسیان  6332 ریال برای البرز و 13093 ریال برای دانا ثبت شد.
 
در بازار فرابورس ایران نیز یک میلیون و 536 هزار و 885 سهم بیمه دی به ارزش 2 میلیارد و 741 میلیون ریال داد و ستد شد و قیمت پایانی 1784 ریال برای این سهم ثبت شد.
کد مطلب 1223198

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