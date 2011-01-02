آمار معاملات سهام شرکتهای بیمه در بورس و فرابورس

به گزارش خبرنگار مهر، در بورس اوراق بهادار تهران امروز 107میلیون سهم به ارزش 310 میلیارد و 495 میلیون ریال معامله شد و شاخص کل با 49 واحد افزایش به 18 هزار و 898 رسید.

امروز در نماد پارسیان یک میلیون و 169 هزار و 335 سهم به ارزش 4 میلیارد و 203 میلیون ریال داد و ستد شد. در نماد البرز 75 هزار و 220 سهم به ارزش 478 میلیون ریال مبادله شد.

در نماد دانا نیز 14 هزار و 497 سهم به ارزش 190میلیون ریال مبادله شد و سرانجام در نماد آسیا 631 هزار و 212 سهم به ارزش 2 میلیارد و 741میلیون ریال توسط سرمایه گذاران معامله شد.

در پایان معاملات امروز، قیمت پایانی 4343 ریال برای آسیا، 3594 ریال برای پارسیان 6332 ریال برای البرز و 13093 ریال برای دانا ثبت شد.

در بازار فرابورس ایران نیز یک میلیون و 536 هزار و 885 سهم بیمه دی به ارزش 2 میلیارد و 741 میلیون ریال داد و ستد شد و قیمت پایانی 1784 ریال برای این سهم ثبت شد.