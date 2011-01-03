زمستان به سرزمین بختیاری هم نیامد/ شب چله امسال بدون برف گذشت

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، این روزها شب چله ها به کام مردم این استان نیست، شب چله هایی که در این سرزمین بدون برف در حال سپری شدن هستند و موجب شده مردم و کشاورزان این استان شبها را با نگرانی و تشویش به صبح برسانند.

مردم این سرزمین یاد ندارند شب چله ای را بدون برف سپری کرده باشند، به نطر می رسد آسمان با زمینیان قهر کرده است.

دوازده روز از دی ماه سردترین استان کشور می گذرد اما هنوز خبری از برف، سرما، شال کلاه، چکمه، خیابانهای یخ زده، پنجره های بخار نشسته و رد پای کلاغهای زمستانی بر روی پیاده رو ها نیست.

زردکوه بختیاری نیز که بدون برف معنا ندارد و همواره برای مردم سختکوش این سرزمین پیام آور سرسبزی، برکت و امید بوده است و قله های سپید برفی آن در تیرماه می درخشید نیز اکنون در زمستانی بی بارش لخت مانده است.

صخره های بی برف آن برای ساکنان این سرزمین نشانه ای از فصل سرما ندارد و به شکل شگفت آوری به نمادی از نگرانی برایشان تبدیل شده است.

اکنون در روزهایی که مردم چهارمحال و بختیاری طبق روال سالهای معمول منتظر ریزش سنگین برف هستند، در اکثر ساعات آفتاب داغ و سوزان و ابرهای تکه تکه که با سرعت می روند را به نظاره نشسته اند.

درختان شمشاد سبز نشان می دهد که این زمستان، زمستان سالهای پیش نیست، زمستانهایی که برگ درختان از سرما سیاه می شد.

هنوز زمان زیادی از زمستانهای آن سال ها که مردم چهار محال و بختیاری سپیده دم شهر را در زیر انبوهی از سفیدی مطلق برف می دیدند نمی گذرد.

در فصول زمستانها آن سالها با آمدن دانه های برف، شهر در زیر موجی از برف و سرما فرو می رفت وزندگی جدیدی در این استان آغاز می شد.

مدارس، دانشگاه ها و سایر موسسات آموزشی تعطیل می شدند و آن عده از کارمندانی نیز که به لحاظ اهمیت شغلشان مجبور به رفتن بر سر کار بودند درحالیکه تا زانو به برف فرو می رفتند و برفها زیر پاهایشان خرچ خرچ می کردند در سکوت مطلق شهر آرام آرام خودشان را به محل کارشان می رساندند.

چهارمحال و بختیاری بدون برف معنا ندارد، با نگاهی به گذشته می بینیم که تمام خاطرات مردمان این استان با برف همراه است.

عکس تزئینی است

گفتن از روزهایی که بسیاری از دانش آموزان از تعطیلی مدرسه شان براثر برف و سرمای به خاطر آن که مشق و تکلیف فردا را ننوشته بودند خوشحال می شدند و روزهایی که سرتاسر خیابانها و کوچه های این استان پرشده بود از آدم برفیهای جورو اجور و سفیدی شهر آرامشی عمیق به مردم می داد.

اکنون مردم این استان هر روز صبح به آسمان نگاه می کنند و با دیدن تک ابری نور امیدی در دل آنها می افتد که شاید این تکه ابر پیشقرابل لشکری از ابر باشد و برفی سنگین در راه است.

این روزها اخبارهواشناسی مهمترین برنامه تلویزیون مردم و کشاورزان این استان است که شاید خبری خوشحال کننده برای ناحیه جنوب غربی زاگرس داشته باشد.

با نگاهی به آمار بارندگی سازمان هواشناسی استان چهار محال و بختیاری و کاهش 88 درصدی بارندگی استانی که ده درصد آب کشور را تامین می کند به این واقعیت که خشکسالی شدیدی را در راه داریم می رسیم.

میانگین بارندگی سال زراعی جاری استان(اول مهر تا11 دی ماه89) به میزان 30 میلیمترو نسبت به دوره مشابه سال قبل(اول مهر تا11 دیماه سال 88)در حدود 88 درصد کاهش یافته است.

همچنین میزان بارندگی نسبت به بلند مدت دوره مشابه در حدود 83 درصد کاهش یافته و میزان بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت یک سال زراعی(اول مهر تا31 شهریور) در حدود94 درصد کاهش داشته است.

رئیس مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما در سالهای گذشته خشکسالی داشت ایم منتهی از لحاظ وخیمی که در این دو سال گذشته اتفاق افتاده، نبوده است.

حسین صمدی تغییر اقلیم را یکی از عوامل عدم بارش در این استان دانست و بیان داشت: تغییر اقلیم به خاطر عوامل مختلفی همچون فعالیتهای انسانی، افزایش دی اکسی کربن(پدیده گلخانه ای) و ...روی می دهد و موجب می شود دمای زمین افزایش پیدا کند.

وی به الگوی حرکت عمومی جو و بادهای جو که نقش مهمی در حرکت ابرهای مناطق تولید ابر(اقیانوسها و دریاها) دارند اشاره کرد و اذعان داشت: افزایش درجه حرارت موجب شده الگوی عمومی حرکت جو متفاوت شود و در نتیجه موجب شده در نقاطی که بارندگی کمتر بوده باراندگی بیشتری رخ دهد و نقاطی که بارندگی بیشتر بوده کمتر بارش صورت گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد به مدلهایی که می تواند حرکت عمومی جو و بارشها را پیش بینی کند اشاره کرد و افزود: در جنوب غربی ایران مناطقی وجود دارد که از لحاظ گرما و گرمایش ثابت شده که دارای وضعیت بحرانی خواهند شد وشاید علائم آن از همین الان روشن است.

صمدی بیان داشت: می توانیم ادعا کنیم آن بحرانی که پیش بینی شده بود اکنون در حال نشان دادن خود است.

وی با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری استانی مرتفع و دارای شیبهای کوهستانی است، یادآور شد: بارش به صورت برف بهترین بارش برای استفاده از منابع آب در این استان است.

صمدی با بیان اینکه اهمیت برف در این استان یک اهمیت مضاعف است، خاطرنشان کرد: به خاطر اینکه استان ما کوهستانی و شیب دار است بارش به صورت باران موجب سیلاب و خسارت می شود و نمی توان به به صورت بهینه از منابع آب استفاده کرد.

وی پوشش گیاهی ضعیف را یکی دیگر از عوامل خشکسالی دانست و افزود: پوشش گیاهی این استان که به خاطر چرای بیش از حد دام که موجب نابودی مراتع شده یکی دیگر از عواملی است که نقش در خشکسالی و بارش کم این استان دارد.

وی با بیان اینکه افزون بر سه برابرظرفیت مراتع این استان دام داریم که موجب شده پوشش گیاهی این استان کاهش پیدا کند، یاداور شد: پوشش گیاهی کم موجب می شود که نفوذ آب در زمین کاهش پیدا کند و در تابستان شاهد کم آبی چشمه ها، قنات ها و چاهها باشیم.

کاهش ذخایر آبی و در مواردی خالی شدن سدها ، احتمال مواجه شدن با کمبود آب آشامیدنی در فصل تابستان آینده، وارد شدن خسارات فراوان به کشتزارها و باغهای منطقه از جمله نگرانی مردم و کشاورزان این استان است که در صورت تداوم وضعیت اقلیمی وقوع آنها قطعی به نظر می رسد.