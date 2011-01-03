به گزارش خبرنگار مهر، شاید وقتی زنگ آغاز بیست و چهارمین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور به صدا درآمد کمتر کسی تصور میکرد که این فصل رقابتها در همین هفتههای ابتدایی با شگفتی همراه شود. اما این اتفاق افتاد چون مدعیان همیشگی جز نام خود هیچ نشانی دیگری از بزرگی ندارند و در مقابل هستند تیمهایی که هنوز از راه نرسیده برای بقیه دردسرساز شدهاند.
اولین شگفتی فصل جدید مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور در همان هفته اول رقم خورد. جائیکه سایپا، نایب قهرمان فصل گذشته که ادعای قهرمانی را هم داشت مغلوب تیمی شد که بزرگترین افتخارش قهرمانی در لیگ دسته اول سال گذشته بود اما امسال "غول کش" لیگ برتر شده است.
البته پس از این دیدار سرمربی سایپا در گفتگو با مهر با بیان اینکه "ترکیب تیمش هیچ شباهتی به ترکیب تیم سال گذشته ندارد و فقط اسم نایب قهرمان را یدک میکشد" شکست تیمش را توجیه کرد اما باریج اسانس کاشان در دیگر دیدارهایی که برگزار کرد نشان داد که به خاطر قابلیتهای خودش بر سایپا غلبه کرد نه ضعف حریف! چون این تیم تازه وارد به لیگ برتر به فاصله دو هفته بعد، داماش که سرمربی و گلچینی از بازیکنان تیم ملی را در اختیار دارد شکست داد و بعد از آن هم دانشگاه آزاد را از پیش رو برداشت. تیمی که با وجود نداشتن عنوان قابل توجه، تجربه چند دوره حضور در لیگ برتر را دارد.
در هر حال اگر قرار بود ضعف بزرگان باعث شکستشان شود، فقط یک بار شاهد آن بودیم نه به صور متوالی طی پنج هفته که اگر غیر از این بود این نتایج رقم نمیخورد و دیگر بزرگان در حد نام و بزرگی که دارند امتیاز میگرفتند. نه اینکه پتروشیمی در مشهد شکست را بپذیرد و بدتر از آن در دیدار خانگی هم مغلوب آلومینیوم المهدی بندرعباس شود.
آلومینیوم المهدی تیم تازه وارد دیگری است که همین چند روز پیش ارومیه را با شکست بدرقه کرد. در روزی که بازیکنان کاله با تمام تجربههای ملی که دارند نتوانستند مشهد را با امتیاز کامل ترک کنند بر عکس یزدیها که موفق شدند اولین پیروزی این فصل خود را مقابل داماش پرستاره کسب کنند.
شکست بزرگان و پیروزی تیمهایی که تا همین سال گذشته در لیگ دسته اول بازی میکردند، در رقابتهایی رقم میخورد که برای نخستینبار در دو گروه پیگیری میشود و این میتواند یکی از عوامل تاثیر گذار بر نتایج کسب شده باشد.
به هر حال تا سال گذشته و در شرایط مشابه - برگزاری لیگ با 16 تیم - هر تیم با در اختیار داشتن زمان بیشتر و طی 28 دیدار میتوانست شرایط صعود را برای خود مهیا کند حتی در صورت متحمل شدن چند شکست متوالی اما مسال به خاطر گروهبندی انجام شده هر تیم فقط به اندازه 14 بازی فرصت دارد تا در جمع مدعیان و شانسهای کسب ردههای برتر قرار گیرد.
در این شرایط تیمهای تازه لیگ برتری شده که در آغاز راه انگیزههای زیادی برای "خود نشان دادن" دارند در مصاف با تیمهایی که بازیکنانشان خسته از حضور متوالی تیم ملی در رقابتهای مختلف هستند، از نیروهای جوانی که دارند برای نتیجه گیری بهترین استفاده را برده و بهترین نتایج ممکن را گرفتهاند چون حریفانشان به خاطر همان خستگی فاقد انگیزه هستند.
حسین معدنی، سرمربی تیم والیبال داماش گیلان این موضوع را تائید کرد و به خبرنگار مهر گفت: "بازیکنانم از هر نظر خسته هستند و واقعا بی انگیزه بازی میکنند. برعکس حریفان ما مانند باریج اسانس کاشان و پیشگامان کویر یزد خیلی پرانرژی و با انگیره بودند. در این شرایط پیروزی حقشان بود".
البته هستند مربیان دیگری که عواملی غیر از انگیزه و خستگی و دوگروه شدن مسابقات را موثر در نتایج به دست آمده میدانند. مانند سرمربی تیم هئیت والیبال کرمان که برنامه ریزی را از عوامل موثر میداند. مربی که تیمش دو سه هفته مانده به آغاز مسابقات شکل گرفت، دو هفته بعد از آغاز بازیها نامش نهایی شد اما با این همه فعلا صدرنشین گروه خود است.
ناصر شهنازی به خبرنگار مهر گفت: "یکی از رمزهای موفقیت هر تیم موفقی برنامه ریزی است. اگر این فاکتور نباشد حتی با بهترین نیرو و بیشترین سرمایه گذاری هم نمیتوان نتیجه گرفت. هر تیمی که تا الان در لیگ برتر نتیجه گرفته حتما با برنامه بوده است. تیم من هم بودجه زیادی نداشت اما با انسجام تیمی و اعتماد متقابل بین بازیکنان و مربیان تاکتیک پذیری تیم برای نتیجه گیری به حد اعلا رسیده است".
به گزارش خبرنگار مهر، برخی مربیان نتایج به دست آمده در ارتباط با تیمهای خود را متاثر از شرایط تیم یا انگیزه بالای حریفان نمیدانند بلکه چگونگی برنامه ریزی سازمان لیگ را تاثیر گذار در آن میدانند. مانند پیمان اکبری، سرمربی پیکان که تیمش مدافع عنوان قهرمانی است اما دو بازی گذشته را واگذار کرد.
اکبری به خبرنگار مهر گفت: " برنامه ریزی سازمان لیگ شرایط بدی را در تیم ایجاد کرده است. چون تیمی که از نظر روحی و روانی به اوج رسیده بود به خاطر یک برنامه ریزی بد افت کرد. زمان نامناسب دیدار معوقه برابر ارومیه و شکست در این بازی شرایط تیم را به هم ریخت. برنامه سازمان لیگ برای پیکان با توجه به دیدارهای معوقهای که دارد فشرده است. با این برنامه فشرده و تحمیلی انتظار دو سه شکست دیگر را داریم".
البته نمیتوان دلایل پیمان اکبری را به کل نتایج رقم خورده در لیگ والیبال تعمیم داد. چون همان ارومیه که شاگردان این مربی را شکست داد خودش در در هفته پنجم مسابقات مغلوب آلومینیوم المهدی بندرعباس شد!
به گزارش خبرنگار مهر، در هر صورت نتایج به دست آمده تا این هفته از مسابقات والیبال لیگ برتر علاوه بر "پویایی" این رقابتها معنای واقعی "لیگ" را نشان داده است. در این شرایط هر تیمی که در دور رفت امتیازات لازم برای صعود را به دست آورد شانس بهتری برای دستیابی به اهدافش خواهد داشت. چون به طور حتم در دور برگشت به خاطر بازگشت وضعیت تیمها به حالت عادی و قابل پیش بینی، شرایط برای امتیازآوری سختتر خواهد شد.
منوچهر پورحسن، رئیس سازمان لیگ والیبال این موضوع را تائید کرد و به خبرنگار مهر گفت: " در مرحله برگشت نتایج به دست آمده 85 تا 90 درصد مطابق پیشبینیها خواهد بود. مثلا اگر فکر کنیم ارومیه در بندرعباس میبرد این نتیجه رقم میخورد در حالیکه الان نتیجه عکس به دست آمد. شرایط همه تیمها به خصوص مدعیان و بزرگان در مرحله برگشت عادی میشود و نتایج مطابق با انتظارات خواهد شد".
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