تصویر9 کاریکاتور؛ از فرمانبران خوش رکاب تا دیده بان غیرحقوق بشر!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز تداوم وضعیت اسفناک نوار غزه در آغاز سال نو میلادی بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

دیده بان غیر حقوق بشر!

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به نگاه ابزاری مجامع بین المللی به مسائل حقوق بشری توجه دارد. بر این اساس، تجاوزات هر روزه رژیم صهیونیستی به نوار غزه از دید سازمان دیده بان حقوق بشر دور مانده تا جایی که نام این سازمان کاملا بالعکس جلوه داده شده است.

اعراب؛ فرمانبران خوش رکاب!

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به وضعیت اعراب در سال 2011 توجه دارد. به صورتی که اعراب به خودروی خوش رکاب امیال غرب تبدیل شده اند.

مهمان ناخوانده؛ در باز بود از پنجره اومد!

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری به وضعیت فعلی فلسطین توجه دارد که در آن رژیم صهیونیستی از همه جهت درصدد تجاوز به حریم فلسطینیان است.

فتنه مذهبی در مصر

روزنامه الاهرام امروز با اشاره به انفجار اخیر اسکندریه، وحدت مسلمانان و مسیحیان در مصر را به عنوان عامل دفع فتنه دانسته است.

2011... نوار غزه

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری دیگر به ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در آغاز سال نو میلادی توجه دارد.

سال فرتوتی که گذشت

روزنامه الوطن عربستان با اشاره بحرانهایی که در سال 2010 بر جهان گذشته است، شمایل این سال را در پایان بسیار پیر و فرتوت دانسته است که در پی عواملی همچون تروریسم، جنگ، گرانی، بیماری، حوادث طبیعی و دیگر بحرانها ایجاد شده است.

روند صعودی قیمتها

روزنامه الدستور اردن امروز به روند تصاعدی افزایش قیمتها در این کشور توجه دارد که قشر آسیب پذیر را هدف قرار داده است.

وضعیت اقتصادی در سال 2011؛ کودکی که تاب نمی آورد

روزنامه عکاظ عربستان امروز با اشاره به آغاز سال نو میلادی وضعیت نابسامان اقتصاد جهان در این سال را به تصویر کشیده است.

آواره فلسطینی در مسیر بازگشت!

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری به وضعیت مبهم 5.5 میلیون آواره فلسطینی در جهان توجه دارد که امیدی به سرزمین و موطن خود ندارند.