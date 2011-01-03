به گزارش خبرنگار مهر، جوزف کوترسکی در کتاب "فلسفه قرون وسطی" که توسط انتشارات دانشگاه ویلی بلک‌ول منتشر شده به بررسی مفاهیم اساسی فلسفی در قرون وسطی پرداخته است.

دکتر جوزف کوترسکی استاد فلسفه در دانشگاه فوردهام آمریکا در مورد این کتاب و علل پرداختن به فلسفه در قرون وسطی به خبرنگار مهر گفت: یکی از مسائل و موضوعاتی که در قرون وسطی مورد بی توجهی قرار گرفته موضوع فلسفه در این قرون است.

وی تصریح کرد: دین و قرائتی خاص از آن در قرون وسطی مورد توجه بوده است. این به معنای آن نیست که جریانهای فلسفی در این قرون کاملاً در حاشیه بوده‌اند.

وی یکی از دلایل نگارش این اثر را توجه به جریانهای فلسفی موجود در قرون وسطی اعلام کرد و گفت: غفلت ذکر شده یکی از دلایل نگارش درباره فلسفه در قرون وسطی بوده است.

وی خاطر نشان کرد: این اثر صرفاً یک کتاب تاریخی نیست. در این اثر مباحث اصلی فلسفی در قرون وسطی که توسط فلاسفه آن دوران مطرح شده بررسی می‌شوند. در این اثر به تأثیرات اسلام و یهودیت در فلسفه قرون وسطی و در دوران بیزانسی نیز توجه شده است.

وی تأکید کرد: یکی از مباحثی که در این کتاب مورد توجه بوده اهتمام به فرضهایی است که تأثیرات زیادی در فلسفه قرون وسطی داشته است. این فرضها با آنچه ما امروز در مورد آنها می‌دانیم تفاوتهای زیادی دارند. برای نمونه تلقی بطلمیوسی از جهان در این قرون تأثیر شگرفی بر فلسفه داشته است.

وی یادآور شد: توجه و اهتمام به زمینه و بستری که در آن مدلهایی چون هیئت بطلمیوسی عنوان و طرح شده در بررسی فلسفه قرون وسطی حائز اهمیت است.

وی در خصوص ادبیات موضوع درباره فلسفه قرون وسطی نیز تصریح کرد: در مورد قرون وسطی و متفکران و فلاسفه این عصر کتابهایی زیادی وجود دارد. تفاوت این اثر با آنچه به نگارش درآمده توجه به مباحث کلیدی و اصلی مطرح در فلسفه این قرون و بررسی فلسفی آنها و توجه به زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری چنین استدلالها و براهین فلسفی است.

وی در ادامه به اهمیت بستر زمانی در بررسی اصطلاحات فلسفی قرون وسطی پرداخت و گفت: در مورد فلسفه قرون وسطی و اصطلاحات آن باید به عامل زمان توجه داشت. به عبارت دیگر اصطلاحات به کار رفته در آن اعصار با آنچه در حال حاضر از آنها برداشت می‌شوند متفاوت هستند. باید توجه داشت که کاربرد درست و دقیق زبان از وظایف اصلی فیلسوف است.

استاد دانشگاه فوردهام در پایان افزود: بر این اساس برای بررسی اصطلاحات فلسفی قرون وسطی نیاز به کاربرد اصطلاحات و مفاهیمی است که بتواند آن اصطلاحات را آنچنان که مورد نظر فلاسفه آن اعصار بوده بیان کند.