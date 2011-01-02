چارت سازمان پزشکی قانونی از سال 72 تغییر نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید داودآبادی گفت: این موضوع با توجه به افزایش 10 برابری فعالیتهای سازمان و نیز گسترش حوزه های فعالیتی آن فشار کاری مضاعفی را به کارکنان و کارشناسان این سازمان وارد ساخته و ضمن ایجاد مشکلات جدی برای سازمان، موجب افزایش زمان پاسخدهی به استعلامات قضایی شده است.

وی افزود: با امضای چارت جدید، تعداد پستها تا حدی با حجم فعالیتهای فعلی سازمان متناسب شده و معاونتهای سازمان تثبیت و زیر مجموعه ها و نیروهای مورد نیاز در ستاد و مراکز استانها مشخص می شوند.

داودآبادی تصریح کرد: اگرچه سازمان پزشکی قانونی کشور زمان و امکانی برای توسعه نیروی انسانی و گسترش بیش از استاندارد نداشته است اما با این وجود در چارت جدید سعی شده است در عین توجه به رفع مشکل جدی نیروی انسانی به ویژه در رده پزشکان و کارشناسان به کوچک و کارا ماندن سازمان نیز توجه شود و لذا در چارت پیشنهادی به جای پنج معاونت فعلی، سه معاونت پیش بینی شده است.

معاون اداری و مالی سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار کرد: با وجود آنکه تلاش برای تغییر چارت سازمان از سال 1384 آغاز شده اما متاسفانه چارت اصلاحی سازمان با وجود پیگیریهای فراوان سازمان و حتی وزارت دادگستری و جلسات متعدد در سطح کارشناسان و مسئولان تاکنون امضا نشده است.

سازمان پزشکی قانونی کشور از سال 1372 تشکیل شده است. این سازمان در عرصه های پزشکی و بالینی، آزمایشگاهی، آموزشی،‌ پژوهشی و تشریح فعال است که حاصل این فعالیتها در بخشهای فنی صدور حدود 2.5 میلیون نظریه کارشناسی در سال است که با لحاظ فعالیتهای انجام شده در عرصه های آموزشی و پژوهشی و نیز مرکز تحقیقات رشدی 1000 درصدی را نسبت به سال تشکیل آن نشان می دهد.