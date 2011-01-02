دستگیری سرکرده طالبان در قندهار/ 5613 کشته و زخمی در 2010

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "شیر خان یوسفی" فرماندار منطقه اندر در استان غزنی اعلام کرد : در عملیات نیروهای افغانی و ناتو در این منطقه دست کم هفت عضو طالبان بازداشت شدند.

نیروهای افغانی شنبه شب با حمایت نیروهای ایساف به مقر طالبان در منطقه اندر حمله کردند و در نتیجه این حمله هفت عضو طالبان بازداشت شدند.

خبر دیگر اینکه ناتو در بیانیه ای از بازداشت یک عامل اصلی طالبان در جنوب افغانستان که مسئول حملات انتحاری در ولایت قندهار بود، خبر داد.

هر چند نام فرد بازداشت شده منتشر نشده، اما وی در حمله انتحاری 18 دسامبر در ولایت قندهار که بر اثر آن، دو غیرنظامی کشته و شش فرد دیگر زخمی شدند، دست داشته است.

وی همچنین مسئولیت تامین سلاح شبه نظامیان و انجام حملات علیه نیروهای افغانی و ائتلاف در ولایت قندهار را برعهده داشت.

همچنین "زمارای بشاری" سخنگوی وزارت کشور افغانستان از کشته شدن هزار و 292 نفر پلیس و زخمی شدن 2 هزار و 447 نفر در نتیجه حملات طالبان در سال 2010 و در راستای تلاش برای ایجاد نظم در کشور خبر داد.

بشاری از کاهش شمار افراد کشته شده در سال 2010 در مقایسه با سال 2009 خبر داد که در نتیجه آن هزار و 400 پرسنل پلیس کشته شدند.

وی افزود: سال گذشته 2 هزار و 43 نفر کشته و بیش از 3 هزار و 570 فرد دیگر زخمی شدند. بشاری اظهار داشت که در سال 2010 حدود 6 هزار و 710 حمله تروریستی روی داد که از این تعداد 109 حمله انتحاری و 2 هزار و 300 حادثه بمب گذاری بوده است.