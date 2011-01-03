امیر الهامی نویسنده و محقق ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نشر شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران قصد دارد در پروژه ای بازنویسی متون کهن ادبی فارسی را با زبانی ساده و متنی مختصر و مفید منتشر کند. هدف اصلی از انتشار این مجموعه پیوند دادن جوانان با ادبیات کهن فارسی است.

وی گفت: این مجموعه "پشت چراغ قرمز" نام دارد و تا به حال انتشار 5 جلد از این مجموعه قطعی شده است. متنی که بازنویسی آن بر عهده من گذاشته شده است، کلیله و دمنه است که کتاب آن با عنوان " با کلیله و دمنه پشت چراغ قرمز" تا چند هفته دیگر منتشر خواهد شد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: برقراری ارتباط مردم با متون کهن به دلیل مواجهه با واژگان دشوار و ترکیب جملات متداول در قرون گذشته، به سختی انجام می‌شود و برخی از این متون تکلف و پیچیدگی های خاص خود را دارند که موجب مغفول ماندن مفاهیم اصلی متن می‌شود. مخاطبان ایرانی گاهی با خواندن یک بازنویسی که اروپاییان از آثار کهن ایرانی نوشته‌اند به اشتباه فکر می‌کنند آنها برای اولین بار مبتکر فرهنگ و محاسن نهفته در این متون بوده اند.

الهامی گفت: در متون تمثیلی عطار، سعدی و دیگر ادیبان ایرانی مطالب بسیار آموزنده و روانی متناسب با فرهنگ شهرنشینی وجود دارد که موجب شد نشر شهر برای بهبود رویکردها و مناسبتهای شهرنشینی به سراغ آنها برود. سعی دست اندرکاران این پروژه این است که این کتابها از قالب تزئینی کتابخانه های منازل خارج شده و دست به دست جامعه کتابخوان کشور بگردد.

این محقق درباره فعالیت خود در این پروژه گفت: من کلیله و دمنه را به زبان ساده بازگردانی کردم و اگر حکایتی داستان مشابهی در متون عرفانی داشت، آن را در پاورقی آوردم تا اهل ذوق نیز بتوانند از این کتاب استفاده کنند. در مورد تصویرگری نیز بسیار حساسیت به خرج دادم تا تصاویر کتاب با کیفیت و مناسب باشند. تصویرگری کتاب را واحد پژوهش نشر شهر بر عهده گرفت.

وی گفت: من در مجموعه "پشت چراغ قرمز" کتاب دیگری نیز دارم که "با مثنوی های عطار پشت چراغ قرمز" نام دارد. به نظرم تا به حال نسبت به عطار و آثار او کار پژوهشی جامع و کاملی مگر در حد چند کتاب انجام نشده است بنابراین بررسی و پژوهشی درباره مثنوی های عطار در این پروژه را بر عهده گرفتم.

الهامی درباره کتابهای دیگرش افزود: کتابی نیز با نام " از سور تا سبزه" درباره مراسم باستانی نوروز دارم که با نگرشی جامع به این سنت کهن و دیرین ایرانی می‌پردازد و قرار است توسط نشر شهر به بازار ارائه شود.

وی گفت: این کتاب در عین شرح و بسط جامعی که بر موضوع نوروز دارد زبانی ساده و گیرا دارد و اساسا نگارش آن با این هدف انجام شد تا مردم با نوروز به عنوان یکی از جریانهای اجتماعی و هنجارهای تاریخی و پشتوانه آن آشنا شوند. این کتاب مجوز چاپ را از ارشاد کسب کرده و حداکثر تا چند هفته آتی منتشر خواهد شد.