600 گفتمان دینی در فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام شکرالله دانش بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در قالبهای مختلف نظیر سنتی، هنری و نوشتاری برای توسعه مباحث فرهنگی و دینی برنامه های مختلفی را در دست اقدام دارد.

وی با اشاره به اهمیت مباحث مربوط به قرآن تاکید کرد: اولین برنامه های این سازمان توجه به مباحث قرآنی است که دارای اهمیت فراوان است که در این راستا یک هزار و 700 کلاس و دوره آموزشی در قالب 70 هزار ساعت و 34 هزار نفر متعلم تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: روخوانی، روان خوانی و... از جمله موارد مورد آموزش است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برپایی گفتمانهای دینی در استان نیز گفت: یکی دیگر از برنامه های این سازمان برپایی گفتمانهای دینی برای دانش جویان، دانش آموزان، جوانان و نوجوانان است که تا پایان سال جاری 600 گفتمان فرهنگی دینی در سطح کانونها و دانشگاه ها برگزار می شود.

دانش در خصوص مباحث مربوط به حوزه نوشتاری نیز تاکید کرد: در حوزه نوشتاری نیز تصمیم بر این گرفته شده که مجلات مربوط به حوزه دین تقویت شود و همچنین از شش پایان نامه با موضوع مباحث دینی از طریق حوزه پژوهش سازمان حمایت می شود.