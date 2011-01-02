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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۳

حجت الاسلام دانش:

600 گفتمان دینی در فارس برگزار می شود

600 گفتمان دینی در فارس برگزار می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی فارس از برپایی 600 گفتمان دینی در این استان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام شکرالله دانش بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در قالبهای مختلف نظیر سنتی، هنری و نوشتاری برای توسعه مباحث فرهنگی و دینی برنامه های مختلفی را در دست اقدام دارد.

وی با اشاره به اهمیت مباحث مربوط به قرآن تاکید کرد: اولین برنامه های این سازمان توجه به مباحث قرآنی است که دارای اهمیت فراوان است که در این راستا یک هزار و 700 کلاس و دوره آموزشی در قالب 70 هزار ساعت و 34 هزار نفر متعلم تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: روخوانی، روان خوانی و... از جمله موارد مورد آموزش است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برپایی گفتمانهای دینی در استان نیز گفت: یکی دیگر از برنامه های این سازمان برپایی گفتمانهای دینی برای دانش جویان، دانش آموزان، جوانان و نوجوانان است که تا پایان سال جاری 600 گفتمان فرهنگی دینی در سطح کانونها و دانشگاه ها برگزار می شود.

دانش در خصوص مباحث مربوط به حوزه نوشتاری نیز تاکید کرد: در حوزه نوشتاری نیز تصمیم بر این گرفته شده که مجلات مربوط به حوزه دین تقویت شود و همچنین از شش پایان نامه با موضوع مباحث دینی از طریق حوزه پژوهش سازمان حمایت می شود.

کد مطلب 1223244

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