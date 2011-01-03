یعقوب نجفیجویباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اگر مسئولان کمیته لیگ و فدراسیون بتوانند در بحث مدیریتی انجام این رقابتها دقت عمل بیشتری به خرج بدهند معتقدم هیچ مسابقهای مثل این رقابتها نمیتواند کشتیگیران را آماده و با انگیزه کند.
مربی سابق تیم کشتی آزاد جوانان با بیان اینکه با توجه به قهرمانی نفت تهران در لیگ سرمربیگری این تیم بار دیگر به غلامرضا محمدی سپرده شده است، اظهار داشت: بنظر میرسد مسئولان کمیته لیگ خود را با مربیان تیمملی و فدراسیون هماهنگ کردهاند تا برگزاری این رقابتها خللی در برنامههای تیمملی بوجود نیاورد، اما ای کاش طوری برنامه مسابقات را تنظیم میکردند که بعد از اتمام دور رفت حداقل تیمها دو هفته استراحت میکردند.
دارنده مدال نقره بازیهای آسیایی در رابطه با اینکه چرا ورزش اول کشور نتوانسته لیگ منظمی داشته باشد گفت: اعتقاد دارم باید نقل و انتقالات مثل لیگ بسکتبال، والیبال و... قبل از بازیهای آسیایی گوانگجو در دستور کار قرار می گرفت و با این امر مطمئنا در لیگ دچار وقفه نمیشدیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه مسئولان وزارت نفت به ورزش بخصوص کشتی بها میدهند و طی چند سال گذشته هم نهایت همکاری را برای موفقیت تیم داشتهاند، توجه مسئولان باشگاه نفت فقط کسب عنوان قهرمانی نیست بلکه در رده پایه به امر سازندگی اهمیت میدهند، در حال حاضر شهریهای از کشتیگیران دریافت نمیشود و همه رایگان از امکانات باشگاه استفاده میکنند.
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