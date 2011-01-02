  1. استانها
  2. البرز
۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۵۳

باحضور وزیر صنایع؛

نخستین خط تولید اسکانیای کشور در کارخانه ماموت ساوجبلاغ افتتاح شد

نخستین خط تولید اسکانیای کشور در کارخانه ماموت ساوجبلاغ افتتاح شد

کرج - خبرگزاری مهر: با حضور وزیر صنایع و معادن، نخستین خط تولید اسکانیای کشور در کارخانه ماموت ساوجبلاغ افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، وزیر صنایع و معادن در بازدید امروز خود، نخستین خط تولید اسکانیای کشور را در کارخانه ماموت ساوجبلاغ افتتاح کرد.
 
علی اکبر محرابیان همزمان با آزادسازی و هدفمندی یارانه ها برای بررسی وضعیت صنعت به ساوجبلاغ سفر کرده است.
 
مدیرعامل گروه صنعتی ماموت در حاشیه افتتاح نخستین خط تولید اسکانیای کشور گفت: بخش خصوصی برای راه اندازی این خط تولید که با ایجاد اشتغال برای 400 نفر، ظرفیت تولید دو دستگاه اسکانیا را در روز دارد، 20 میلیارد تومان هزینه کرده است.

حسین فردوس افزود: این کارخانه در زمینی به مساحت پنج هکتار و در مدت چهار ماه ساخته شده است.

وی گفت: تا نوروز 90، ظرفیت تولید این کارخانه با سه شیفت کاری به 30 دستگاه اسکانیا در روز افزایش می یابد.

 ساوجبلاغ 700 واحد صنعتی و 25 هزار نفر شاغل در این بخش دارد.
کد مطلب 1223247

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها