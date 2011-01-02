نخستین خط تولید اسکانیای کشور در کارخانه ماموت ساوجبلاغ افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، وزیر صنایع و معادن در بازدید امروز خود، نخستین خط تولید اسکانیای کشور را در کارخانه ماموت ساوجبلاغ افتتاح کرد.

علی اکبر محرابیان همزمان با آزادسازی و هدفمندی یارانه ها برای بررسی وضعیت صنعت به ساوجبلاغ سفر کرده است.

مدیرعامل گروه صنعتی ماموت در حاشیه افتتاح نخستین خط تولید اسکانیای کشور گفت: بخش خصوصی برای راه اندازی این خط تولید که با ایجاد اشتغال برای 400 نفر، ظرفیت تولید دو دستگاه اسکانیا را در روز دارد، 20 میلیارد تومان هزینه کرده است.



حسین فردوس افزود: این کارخانه در زمینی به مساحت پنج هکتار و در مدت چهار ماه ساخته شده است.



وی گفت: تا نوروز 90، ظرفیت تولید این کارخانه با سه شیفت کاری به 30 دستگاه اسکانیا در روز افزایش می یابد.



ساوجبلاغ 700 واحد صنعتی و 25 هزار نفر شاغل در این بخش دارد.