به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه برونیی تایمز، شیوع بیماریهای کلیوی در برونئی به ازای هر هزار نفر حدود 4/1 نفر است که در حال حاضر حدود 500 نفر نیاز به پیوند کلیه و یا دیالیز دارند که تعداد آنها رو به افزایش است.

مهمترین عوامل شیوع این بیماری دیابت (60 درصد)، فشار خون (12 درصد) و بیماریهای قلبی هستند. در برونئی همه بیماران کلیوی که تابعیت برونئی و یا اقامت دائم دارند دیالیز برای انها به صورت رایگان انجام می شود.

در حال حاضر پنج مرکز خدمات رسانی دیالیز به بیماران کلیوی در این کشور وجود دارد و علاوه بر ان سه مرکز دیگر نیز در حال ساخت می باشد.

کشور اسلامی سلطان نشین برونیی در آسیای جنوب شرقی بین دو ایالت ساراواک و صباح مالزی در ساحل شمال غربی بورنئو، بین خلیج برونئی و بَرَم پوینت واقع شده و از شمال به دریای چین جنوبی و از مغرب و مشرق به ایالت ساراواک محدود است.

برونیی سرزمین کوهستانی با مساحتی بالغ بر 5 هزار و 770 کیلومتر مربع است که در حدود 75% خاک آن را جنگلهای استوایی می پوشاند و 338 هزار نفر جمعیت دارد.



