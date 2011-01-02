  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۰۶

شیوع بیماریهای کلیوی در برونئی

شیوع بیماریهای کلیوی در برونئی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: یکی از بیماریهای شایع در کشور برونئی دارالسلام بیماریهای کلیوی است که در حال حاضر بعد از ژاپن، تایوان و آمریکا در رتبه چهارم جهانی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه برونیی تایمز، شیوع بیماریهای کلیوی در برونئی به ازای هر هزار  نفر حدود 4/1 نفر است که در حال حاضر حدود 500 نفر نیاز به پیوند کلیه و یا دیالیز دارند که  تعداد آنها رو به افزایش است.

 مهمترین عوامل شیوع این بیماری دیابت (60 درصد)، فشار خون (12 درصد) و بیماریهای قلبی هستند. در برونئی همه بیماران کلیوی که تابعیت برونئی و یا اقامت دائم دارند دیالیز برای انها به صورت رایگان انجام می شود.

در حال حاضر پنج مرکز خدمات رسانی دیالیز به بیماران کلیوی در این کشور وجود دارد و علاوه بر ان سه مرکز دیگر نیز در حال ساخت می باشد.

کشور اسلامی سلطان نشین برونیی در آسیای جنوب شرقی بین دو ایالت ساراواک و صباح مالزی در ساحل شمال غربی بورنئو، بین خلیج برونئی و بَرَم پوینت واقع شده و از شمال به دریای چین جنوبی و از مغرب و مشرق به ایالت ساراواک محدود است.

برونیی سرزمین کوهستانی با مساحتی بالغ بر 5 هزار و 770 کیلومتر مربع است که در حدود 75% خاک آن را جنگلهای استوایی می پوشاند  و 338 هزار نفر جمعیت دارد.


 
کد مطلب 1223249

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها