حمل بار صیفی جات منتظر تصمیم دولت/ نوسان در قیمت سبزی و صیفی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی بازار امروز یکشنبه نشانگر این است که اگرچه قیمت کالاهای ضروری و حساس مورد نیاز مردم از جمله برنج، روغن، قند و شکر و اقلام پروتئینی ثبات قیمت را به دلیل تفاهم نامه های سازمان حمایت با تولیدکنندگان را تجربه می‌کنند، اما به دلیل افزایش قیمت سوخت و خودداری خودسرانه برخی از کامیون داران از حمل بار به خصوص صیفی و سبزی‌جات از استانی به استان دیگر، قیمت میوه و تره بار نوسان را نشان می دهد.

گشت و گذاری در بازار امروز نشانگر این است که قیمت مواد پروتئینی بدون تغییر نسبت به روز گذشته، همچنان ثبات را تجربه می کند به نحوی که هم اکنون هر کیلوگرم راسته گوسفندی با استخوان 12280 تومان، ران گوسفندی 15 هزار و 50 تومان، کف دست گوسفندی 15 هزار و 160 تومان، آبگوشتی گوساله 10900تومان و ماهیچه گوساله 9800 تومان راسته گوساله 10680 تومان، خورشتی گوساله 9360 تومان، قلوه گاه گوساله 6550 تومان، گردن گوساله 7590 تومان است.

همچنین قیمت انواع برنج در بازار نیز نسبت به روز گذشته بدون تغییر باقی مانده است. بر اساس گزارش میدانی مهر، هر کیلوگرم برنج هاشمی 2500 تومان، برنج طارم 2500 تومان، برنج صدری 2250 تومان، برنج وارداتی 1950 تومان و برنج هندی 1800 تومان عرضه می شود.

همچنین قیمت هر بسته 900 گرمی عدس درجه یک 2024 تومان، نخود لوبیا 1840 تومان، لوبیا چشم بلبلی 2410 تومان، لوبیا سفید 1820 تومان، لپه 1880 تومان است.

قیمت هر حلب روغن جامد 5 کیلویی نیز 10200 تومان، هر حلب روغن جامد 4.5 کیلویی لادن طلایی 10 هزار تومان، هر کیلوگرم شکر فله 1080 تومان و هر کیلوگرم قند شکسته 1380 تومان در بازار مشاهده می شود.

اما گشت و گذاری در بازار میوه، علاوه بر نوسان عرضه محدود برخی از اقلام را نشان می دهد، به نحوی که امروز هر کیلوگرم موز 1090 تومان، نارنگی 650 تومان، لیموشیرین 720 تومان، پرتقال 850 تومان، سیب قرمز 900 تومان و انار 1170 تومان عرضه می شود، خیار نیز با قیمت 700 تومان در غرف تره بار فروخته می شود.

هر کیلوگرم کلم قرمز 300 تومان، کلم سفید 290 تومان، لیموترش 650 تومان، فلفل دلمه ای 700 تومان، گوجه درجه دو 820 تومان، گوجه درجه یک 950 تومان، سیب زمینی 500 تومان و پیاز 570 تومان است. کدو، شلغم و چغندر نیز به ترتیب 390، 270 و 280 تومان عرضه می شود.

هم اکنون سهمیه ده روزه گازوئیل بسیاری از کامیون داران که بر اساس تصمیم دولت با قیمت قبلی در اختیار آنها قرار می گرفت، به اتمام رسیده و بسیاری از آنها با مشکل سوخت گیری مواجه هستند و برخی از آنان ترجیح می دهند که حمل بار را در میان شهرستانهای یک استان صورت دهند و از جابه جایی بار از یک استان به استان دیگر بپرهیزند. این امر سبب شده تا قیمت میوه و تره بار در نوسان باشد و هر مغازه داری با هر شکلی که دلخواهش است، اتیکت قیمت را نصب کند.

اینجاست که ضرورت نظارت هرچه بیشتر و پررنگ تر بازرسان مشخص می شود تا بازار بدون تلاطم، هفته سوم و هفته‌های بعدی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را سپری کند.