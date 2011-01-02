به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشه فولادوند، نیلوفرخوش‌خلق، نیما شاهرخشاهی، شیوا خسرومهر، فرزاد صفاجو، محمدولی احمدلو، عبدالله نجف‌پور، سید حمید رضا قریشی بازیگران این فیلم هستند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: هستی و دوستش مهر آذر سفری را آغاز می‌کنند. سفری که بوی خیال می‌دهد اما رفته رفته با واقعیت گره می‌خورد و سرآغازی می‌شود برای چالش‌های درونی شخصیت‌های نفرین.

فیلم سینمایی" نفرین" اولین تجربه سینمایی علی توکل‌نیا است. پیش از این او تجربه کارگردانی فیلم‌های تلویزیونی "زنی ازکوچه پشتی"، "بهار شیرین"، "پریشانی" را داشته است. "نفرین" در ژانر وحشت ساخته شده و تهیه‌کنندگی آن را حسن توکل‌نیا برعهده دارد.