50 روستای ساوجبلاغ به شبکه سراسری گاز پیوست

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: 80 هزار نفر از جمعیت 200 هزار نفری ساوجبلاغ در روستاها ساکن هستند.
وی گفت: هم اکنون 50 روستا از مجموع 66 روستای این شهرستان به شبکه سراسری گاز پیوسته اند.
این مسئول افزود: برای گازرسانی به این روستاها 638 کیلومتر شبکه گذاری شده است و گازرسانی به 16 روستای باقیمانده این شهرستان هم در اولویت است.
پنج شهر ساوجبلاغ به شبکه گاز کشور پیوسته اند
فرماندار ساوجبلاغ گفت: طرح گازرسانی به این روستاها در مراحل مطالعه و تهیه طرح است و ساوجبلاغ پنج شهر دارد که همه آنها به شبکه گاز کشور پیوسته اند.
حدادی افزود: تا پایان امسال 30 جایگاه سی ان جی هم در این شهرستان راه اندازی می شود.
وی گفت: با افتتاح این جایگاه ها شمار جایگاه های سی ان جی ساوجبلاغ به شش جایگاه می رسد و میانگین زمان انتظار برای سوخت گیری کاهش می یابد.
حدادی گفت: در حال حاضر میانگین زمان انتظار برای سوختگیری سی ان جی در ساوجبلاغ 20 دقیقه است.
کرایه خودروهای مسافربر عمومی در شهرستان ساوجبلاغ افزایش یافت
فرماندار ساوجبلاغ گفت: در قالب اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، کرایه خودروهای مسافربر عمومی این شهرستان با مصوبه ستاد حمل و نقل بین 15 تا 20 درصد افزایش یافت.
علی حدادی افزود: 1251 تاکسی، 25 دستگاه اتوبوس و 200 دستگاه مینی بوس در ناوگان حمل و نقل این منطقه فعالند.
وی گفت: مسافران در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه موضوع را به همراه شماره خودرو به یکی از شماره تلفن های 4225588 سازمان حمل و نقل ساوجبلاغ 124 و یا سامانه پیامگیر 3000730700 گزارش دهند.
