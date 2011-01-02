50 روستای ساوجبلاغ به شبکه سراسری گاز پیوست

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت:‌ 80 هزار نفر از جمعیت 200 هزار نفری ساوجبلاغ در روستاها ساکن هستند.



وی گفت: هم اکنون 50 روستا از مجموع 66 روستای این شهرستان به شبکه سراسری گاز پیوسته اند.

این مسئول افزود: برای گازرسانی به این روستاها 638 کیلومتر شبکه گذاری شده است و گازرسانی به 16 روستای باقیمانده این شهرستان هم در اولویت است.

پنج شهر ساوجبلاغ به شبکه گاز کشور پیوسته اند

فرماندار ساوجبلاغ گفت: طرح گازرسانی به این روستاها در مراحل مطالعه و تهیه طرح است و ساوجبلاغ پنج شهر دارد که همه آنها به شبکه گاز کشور پیوسته اند.



حدادی افزود: تا پایان امسال 30 جایگاه سی ان جی هم در این شهرستان راه اندازی می شود.



وی گفت: با افتتاح این جایگاه ها شمار جایگاه های سی ان جی ساوجبلاغ به شش جایگاه می رسد و میانگین زمان انتظار برای سوخت گیری کاهش می یابد.



حدادی گفت: در حال حاضر میانگین زمان انتظار برای سوختگیری سی ان جی در ساوجبلاغ 20 دقیقه است.

