  1. استانها
  2. البرز
۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۲۲

حدادی:

50 روستای ساوجبلاغ به شبکه سراسری گاز پیوست

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ از گازرسانی به 50 روستا از مجموع 66 روستای این شهرستان خبر داد.

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت:‌ 80 هزار نفر از جمعیت 200 هزار نفری ساوجبلاغ در روستاها ساکن هستند.

وی گفت: هم اکنون 50 روستا از مجموع 66 روستای این شهرستان به شبکه سراسری گاز پیوسته اند.
 
این مسئول افزود: برای گازرسانی به این روستاها 638 کیلومتر شبکه گذاری شده است و گازرسانی به 16 روستای باقیمانده این شهرستان هم در اولویت است.
 
پنج شهر ساوجبلاغ به شبکه گاز کشور پیوسته اند
 
فرماندار ساوجبلاغ گفت: طرح گازرسانی به این روستاها در مراحل مطالعه و تهیه طرح است و ساوجبلاغ پنج شهر دارد که همه آنها به شبکه گاز کشور پیوسته اند.

حدادی افزود: تا پایان امسال 30 جایگاه  سی ان جی هم در این شهرستان راه اندازی می شود.

وی گفت: با افتتاح این جایگاه ها شمار جایگاه های سی ان جی ساوجبلاغ به  شش جایگاه می رسد و میانگین زمان انتظار برای سوخت گیری کاهش می یابد.

حدادی گفت: در حال حاضر میانگین زمان انتظار برای سوختگیری  سی ان جی  در ساوجبلاغ 20 دقیقه است.
 
 کرایه خودروهای مسافربر عمومی در شهرستان ساوجبلاغ افزایش یافت

فرماندار ساوجبلاغ گفت: در قالب اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، کرایه خودروهای مسافربر عمومی این شهرستان با مصوبه ستاد حمل و نقل بین 15 تا 20 درصد افزایش یافت.

علی حدادی افزود: 1251 تاکسی، 25 دستگاه اتوبوس و 200 دستگاه مینی بوس در ناوگان حمل و نقل این منطقه فعالند.

وی گفت: مسافران در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه موضوع را به همراه شماره خودرو به یکی از شماره تلفن های 4225588 سازمان حمل و نقل ساوجبلاغ 124 و یا سامانه پیامگیر 3000730700 گزارش دهند.

کد مطلب 1223281

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها