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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۸:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کاهش 25 درصدی کیف قاپی در تهران

کاهش 25 درصدی کیف قاپی در تهران

معاون عملیات نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: با اجرای طرحهای امنیت محله محور، کیف قاپی در تهران 25 درصد کاهش داشته است.

سرهنگ علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: بر اساس آمار گرفته شده در آذرماه سال جاری میزان کیف قاپی 25 درصد و سرقت منزل 14 درصد در تهران بزرگ کاهش داشته است.

وی ادامه داد: این کاهش در پی اجرای طرحهای امنیت محله محور در تهران و حضور مناسب و به موقع ماموران در صحنه حوادث بوده است.

معاون عملیات نیروی انتظامی تهران گفت: طرح امنیت محله محور همچنان در قالب برخورد با سارقان، زورگیران، معتادان تابلو و ولگرد ادامه دارد.

وی با اشاره به سرقت خودور و لوازم داخل خودور اظهار کرد: متاسفانه در طول این مدت سرقت لوازم خودور در تهران افزایش داشته است.

سرهنگ کریمی تصریح کرد: شهروندان باید تا آنجا که امکان دارد خودورهای خود را در پارکینگها پارک کنند و یا نسبت به تجهیز خودروهای خود به سیستمهای دزدگیر اقدام کنند تا زمنیه ارتکاب سرقت را از بین ببرند.

 

کد مطلب 1223284

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