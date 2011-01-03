"اسبی برای مردن" به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 12 داستان کوتاه است که عنوان برخی از آنها عبارتند از توت‌فرنگیها، مرگ همسایه، مرگ اقاقی، صدای انار، زن جیغ می‌زد، می‌روم همین امشب و غبار سگ.

در داستان "دیگر خرگوشی در کلاهم نیست" می‌خوانیم: درنا چه می‌داند ما روزی چند بار خودمان را به ندانستن می‌زنیم، روزی چندبار تقلب می‌کنیم و بعد معصومانه طلب نمره قبولی می‌کنیم. شاید درست‌تر است که بگویم درنا خوب می‌داند که ما چه غلطهایی می‌کنیم و درست به خاطر همین است که این جوری می‌شود. این تصادفی نیست، سیر طبیعی اتفاقاتی است که باید بیفتند.

محمدعلی دستمالی متولد 1360 کردستان در عرصه نویسندگی، سرودن شعر و همچنین خبرنگاری فعالیتهای مختلفی داشته است. "اسب سر بریده بغض" اولین مجموعه اشعار وی است که دو سال قبل وارد بازار کتاب شد.

کتاب "اسبی برای مردن" با شمارگان 1100 نسخه در 80 صفحه منتشر شده است.

