طرح توسعه چهار فاز پارس جنوبی از برنامه جلو افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از 6 ماه از امضای قرارداد فازهای 14، 22، 23 و 24 پارس جنوبی، میزان پیشرفت اجرایی این پروژه ها یک تا 1.5 درصد از برنامه زمان بندی جلو افتاده است.

در حال حاضر عملیات اجرایی فازهای 22 تا 24 این میدان مشترک گازی به حدود 10 درصد افزایش یافته، این در حالی است که بر اساس برنامه زمان بندی ساخت و اجرای این سه فاز پارس جنوبی نزدیک به یک درصد از برنامه جلو است.

پیشرفت اجرای طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی کمتر از 10 درصد است که در این فاز هم حدود 1.5 درصد از برنامه زمان بندی جلو افتادگی گزارش شده است.

بر اساس برنامه زمان بندی، حفاری دریایی 74 حلقه چاه فازهای 13، 22، 23 و 24 پارس جنوبی از شهریور ماه سال آینده در خلیج فارس اغاز می شود.

در همین حال، پیش بینی می شود عملیات خاک برداری این پروژه ها حداکثر تا بهمن ماه امسال به پایان برسد ضمن آنکه عملیات بتن ریزی در برخی از بخشهای این چهار فاز پارس جنوبیآغاز شده است.

در شرایط فعلی حدود 35 درصد از تجهیزات مربوط به پالایشگاه‌های ساحلی خریداری شده و عملیات انتقال بخشهایی از تجهیزات مورد نیاز سایت انجام شده است.

پیش بینی می شود عملیات ساخت پایه های سکوی (جکت) این چهار فاز پارس جنوبی تا اوایل بهمن ماه توسط شرکت صدرا آغاز شود، این در حالی است که بر اساس برنامه زمان بندی باید نصب جکتها تا تابستان سال آینده در خلیج فارس اجایی شود.

به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه فاز 14 و فاز 22 تا 24 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، حدود 80 هزار بشکه میعانات گازی، سالانه 1.1 میلیون تن گاز مایع، یک میلیون تن اتان و روزانه 400 تن گوگرد است.