جشنواره قرآنی " مدهامتان" در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر در کرمانشاه، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه ‌در این مراسم،‌ با بیان اینکه مسابقات" مدهامتان" در دو بخش شفاهی و کتبی برگزار شد، اظهار داشت : در بخش کتبی این مسابقات شرکت ‌کنندگان در رشته‌های مفاهیم قرآن و نهج‌البلاغه شامل ترجمه قرآن "الهی ‌قمشه‌ای"، "فولادوند"،"مکارم شیرازی" ،"بهرام‌ پور" و خطبه یک تا 60 "نهج‌ البلاغه " با هم رقابت پرداختند.

طیب صفری افزود: در بخش شفاهی این مسابقات نیز شرکت کنندگان در رشته های حفظ پنج، 10 و 30 جزء،‌ ابتهال،‌ اذان،‌ ترتیل و قرائت با هم رقابت کردند.

جنبش های قرآنی وعلمی سر لوحه افتخارات ملت های دنیا است

وی با بیان اینکه 160 نفر در مسابقات قرآنی " مدهامتان " شرکت کرده اند، تصریح کرد: برگزیدگان مرحله استانی، به مرحله کشوری جشنواره قرآنی "مدهامتان " که بهمن ماه امسال در استان هرمزگان برگزارمی شود، راه می‌یابند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه با بیان اینکه برگزاری چنین جشنواره هایی فرصت مناسبی جهت گسترش و ترویج فرهنگ قرآنی است، اظهار داشت:جنبش های قرآنی و علمی سر لوحه افتخارات ملت های دنیا است.

باید عالمانه از قرآن کریم دفاع کنیم

جلال منکرسی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه، نیز در این مراسم، با تأکید بر تمسک جستن به قرآن کریم، گفت: باید عالمانه از قرآن دفاع کنیم که این مهم هوشیاری و بصیرت مسلمانان را می طلبد.

وی اندیشه های پشت پرده قرآن سوزی را جنگ جهان سلطه با روشنگری قرآن کریم دانست و افزود: تمامی اندیشمندان و صاحب نظران علوم تجربی بر این مهم اذعان دارند که قرآن کریم متصل به علم مطلق است.

منکرسی، با بیان اینکه قرآن معجزه الهی است، تصریح کرد: هرچه دانشمندان کشف های جدیدی درعلوم انجام می دهند به این نتیجه می رسند که در قرآن از آن صحبت شده و این نشان می دهد که این کتاب خدا از علم مطلق سرچشمه گرفته است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه، با بیان اینکه نسل جوان تشنه مفاهیم قرآن است، تأکید کرد: آشنا ساختن جوانان با قرآن کریم و تدبر و تعمق آنان در آیات قرآن از ضروریات مقابله با جنگ نرم است.

وی تأکید کرد: جوانان باید علاوه بر پرداختن به ظواهر قرآن، در عمق آیات الهی تفکر و تدبر کنند.

منکرسی، تصریح کرد: جوانان را در مقابل تهاجم فرهنگی با علم و تفکری که ایمان را به عنوان پشتوانه خود دارد، بیمه کنید.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه، افزود: تفکر، حیات روح بشر است و اگر انسان اندیشه نکند تفاوتی با سایر موجودات ندارد.

منکرسی خاطر نشان کرد: در تلاوت قرآن موسیقی وجود دارد که آرامش بخش برای انسان است، لذا جوانان با روی آوردن به تلاوتهای ماندگار قاریان برتر از این موسیقی زیبا استفاده کنند.

امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به تفکر و تعقل در قرآن داریم

احمد رجبی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیزبا قدردانی از تلاش و برنامه های دبیر خانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان، تصریح کرد: جوانان امسال از برنامه های قرآنی استقبال خوبی داشته اند.

وی افزود: امسال دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد در کشور هفت جشنواره را در دستور کار خود قرار داد که در استانهای مختلف کشور برگزار شود.

رجبی تصریح کرد: جشنواره قرآنی “مدهامتان “ از جشنواره هایی است که چهار سال است در استان برگزار می شود .

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در ادامه با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به تفکر و تعقل در قرآن داریم، گفت: باید همه از فرصتهای نورانی برگزاری اینگونه جشنواره ها استفاده کنیم.

وی در ادامه از مسئولین خواست تا با تشویق جوانان به شرکت در برنامه های قرآنی، این برنامه ها را حمایت کنند.