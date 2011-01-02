ماموریت ویژه نخست وزیر کنیا در ساحل عاج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، میانجیگری "رایلا اودینگا" نخست وزیر کنیا برای حل بحران سیاسی در ساحل عاج از امروز یکشنبه آغاز شد. وی از این مسئولیت تحت عنوان "ماموریت حمایت از دموکراسی و صدای مردم" نام برد.

اودینگا که در فرودگاه نایروبی و پیش از عزیمت به ساحل عاج با خبرنگاران سخن می گفت، هدف این ماموریت را حفظ صلح در این کشور دانست. در عین حال گزارشها از ادامه مذاکرات مقامهای آفریقایی برای جلوگیری از وقوع جنگ داخلی در ساح عاج در نیجریه حکایت دارد.

بر این اساس اودینگا برای دیدار و گفتگو با "گودلاک جاناتان" رئیس جمهوری نیجریه که ریاست جامعه اقتصادی غرب آفریقا (ecowas) را نیز به عهده دارد راهی ابوجا پایتخت این کشور شده است.



این در حالی است که اوضاع ساحل عاج پس از اختلافات ناشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری 28 نوامبر 2010 به شدت بحرانی است و نگرانیهای بروز جنگ داخلی در این کشور هر روز بیشتر می شود.

گفتنی است در حال حاضر با وجود به رسمیت شناخته شدن "الحسن واتارا" از سوی مجامع بین المللی به عنوان رئیس جمهوری جدید ساحل عاج، "لوران گباگبو" رئیس جمهوری پیشین همچنان خود را پیروز انتخابات دانسته و حاضر به کناره گیری از قدرت نیست.