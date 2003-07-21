از نتايج تيم ملي بسكتبال جوانان راضي نيستم

محمود مشحون رييس فدراسيون بسكتبال كشور در گفت وگو با خبرنگار "مهر" ضمن انتقاد از عنوان كسب شده توسط جوانان كشورمان در رقابتهاي جهاني يونان گفت: به نظر من تا تيم از مسابقه ها باز نگشته نمي توان به نتيجه گيري رسيد، ولي فكر مي كنم كسب عنوان شانزدهمي درخور نام بسكتبال ايران نبود و ماحداقل براي رسيدن به مقام سيزدهم اميدواربوديم.

مشحون گفت: كادر فني تيم را افرادي متخصص و با تجربه تشكيل مي داد، ضمن اينكه سازمان تربيت بدني هم نهايت همكاري و مساعدت را با ما داشت ، حال نمي دانم چرا با توجه به اين تدارك خوب، نتيجه ها اينگونه رقم خورد.

وي افزود: بايد بررسي كنيم تا ببينيم چرا بعد از 48 ساعت كه از پيروزيمان بر مالزي مي گذرد به يكباره به اين تيم با ده امتياز اختلاف مي بازيم. اينها جاي تحقيق دارد و بايد گزارش مسوولان اعزامي تيم را جويا شويم تا در نهايت به يك جمع بندي مناسب دست پيدا كنيم.

مشحون گفت: بعضي از بچه هاي ما در رقابتهاي جهاني خيلي خوب كار كردند و حتي تلويزيون يونان با نويد زماني و امير اميني گفت وگو و از آنها تقدير كرد، اما چرا اينقدر نوسان در كار تيم بوده براي خود ما هم سوال برانگيز است. ضمن اينكه ماهم بايد با توجه به داشته هايمان قضاوت كنيم و توقع بيشتر نداشته باشيم. بايد ببينيم ساير تيمها در طي اين مدت چه كارهايي كرده اند و چه سرمايه گذاريهايي داشته اند، آنوقت خودمان را با آنها مقايسه كنيم. من فكر مي كنم وقتي تيم ايران از بين 198 كشور جهان جزء 15 تيم راه يافته به رقابتهاي جهاني است، نشان مي دهد كه زمينه براي تلاش مضاعف وجود دارد و انشاءالله در آينده خبرهاي بهتري از بستكتبال خواهيم شنيد.

مشحون اضافه كرد: در تيم اعزامي ما 6 بازيكن نوجوان حاضر بودند كه قطعا در آينده مي توانند پشتوانه خوبي براي تيمهاي جوانان و بزرگسالان ما باشند، ضمن اينكه آنها در يكي از معتبرترين رويدادهاي بسكتبال جهان حاضر بوده و از نزديك با بسكتبال نوين آشنا شده اند. حتي ما براي كسب دانش بيشتر، مهران شاهين طبع مربي تيم بسكتبال نوجوانان را هم به يونان اعزام كرديم تا نوجوانان ما هم از مزاياي اين پيكارها بي نصيب نمانند.

به هر حال تلاشهاي زيادي براي آماده سازي اين تيم صورت گرفت و همه زحمت كشيده اند انشاءالله كه در آينده با كسب نتايج بهتر، آينده روشني را كه در انتظار بسكتبال ايران است هرچه زودتر شاهد باشيم.