6 درصد مشمولان خدمت آذربایجان غربی غایب هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نادر عطایی‌ بخشنده یکشنبه شب در نشست خبری که در سالن جلسات مرکز اطلاع ‌رسانی نیروی انتظامی آذربایجان غربی تشکیل شد، اظهار داشت: این میزان قبل از اجرای قانون سه برادر خدمت کرده و معافیت چهارمین برادر این میزان 12 درصد بود که امروزه شاهد کاهش شش درصدی در این زمینه هستیم .

وی ادامه داد: شش درصد باقی ‌مانده نیز شامل افرادی است که فوت شده‌ اند و یا در خارج از کشور حضور دارند چرا که ارائه خدمات دولتی به افراد مشمول غایب امکان ندارد .

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی افزود: ارائه خدمات دولتی در این زمینه شامل شرکت در آزمایشات رانندگی اخذ گواهی، عدم دریافت وام مسکن، وام دامداری، وام ‌هایی برای انجام کارهای کشاورزی، کاندیدا شدن برای مجلس یا سایر شوراها،‌ تحویل اصل پایان ‌نامه دیپلم و وزارت ‌خانه‌های مربوطه، صدور پروانه کسب، ثبت هرگونه نقل و انتقال اموال در دفاتر اسناد رسمی، عدم دریافت مستمری از دستگاه‌ها و عدم استخدام این افراد است .

عطایی‌ بخشنده خاطر نشان کرد: از آنجایی که مدت خدمت دوره ضرورت از سال 1357 به بعد به تناسب شرایط، تغییراتی داشته است و تعدادی از کارکنان وظیفه در حین خدمت با استفاده از تسهیلات کسر خدمت از جمله سابقه فعالیت بسیج و یا سابقه جبهه و جانبازی پدر و مادر از خدمت ترخیص شده و کارت پایان خدمت دریافت کرده‌ اند بر این اساس در اجرای این مقررات، داشتن کارت پایان خدمت از سوی سه برادر مشمول کفایت می‌کند و مدت انجام خدمت دوره ضرورت ملاک نیست .