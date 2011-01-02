60درصد از مصرف انرژی برق در استان زنجان مدیریت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عادل کاظمی ظهر یکشنبه مدیران دستگاه های اجرایی استان زنجان افزود: سالانه 10هزار مشترک به شمار مشترکان انرژی برق در این استان اضافه می شود.

وی با بیان اینکه اوج مصرف برق در استان را طی سال قبل 394مگاوات است، ادامه داد: با روند موجود میزان پیک بار مصرف انرژی برق در این استان درسال جاری 470 مگاوات پیش بینی می شد که خوشبختانه با صرفه جویی صورت گرفته پیک بار مصرف این انرژی امسال از 414 مگاوات بیشتر نشده است.

کاظمی با بیان اینکه فعالیت ‌های گسترده ‌ای برای اعمال مدیریت بار، مدیریت مصرف و انرژی و همچنین کاهش پیک در ساعات اوج مصرف صورت گرفته است، ادامه داد: در حال حاضر این شرکت با 414.1 مگاوات پیک بار در تابستان امسال و تعداد 305 هزار و 770 مشترک و مجموع 11 هزار و 953 کیلومتر شبکه هوایی و زمینی، با ظرفیت 1050 مگاولت آمپر به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

کاظمی افزود: جمع آوری لامپهای پرمصرف و توزیع یک هزار و 200 شعل لامپهای LED در سطح مساجد استان، برگزاری سمینارهای آموزشی و مسابقه در خصوص نقش برق در زندگی بین 11هزار دانش آموز، اهدای جوایز دومیلیون ریالی به 10مشترک خانگی که مصارف انرژی آنها نسبت به سال قبل کاهش یافته است و توزیع یک میلیون و 100هزار شعله لامپ کم مصرف در استان رااز جمله اقدمات انجام شده در این راستا عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق زنجان جمع آوری لامپهای پرمصرف مشترکین تجاری به کل واحدهای تجاری ، همکاری صنایع در انتقال تعطیلات دوره ای خود به دوره پیک بار 15تیر تا 15شهریور، تعدیل روشنایی معابر، تبدیل 30هزار کنتور برق مکانیکی مشترکین به دیجیتالی، نصب 200 کنتور برق هوشمند در چاه های کشاورزی، تامین برق روستاهای فاقد برق از طریق انرژی خورشیدی رااز دیگر اقدمات انجام شده برای مصرف بهینه از انرژی برق در استان است.

کاظمی با اشاره به اینکه فعالیت‌های فرهنگی برای مدیریت مصرف انرژی نسبت به سایر اقدامات مؤثرتر بوده است، افزود: در همین راستا اقدام به توزیع لامپ‌های کم مصرف در مساجد استان شده است. همچنین برگزاری مسابقه نقش برق در بین 11 هزار دانش‌آموز در برنامه ‌ها قرار دارد تا بتوان از طریق دانش‌آموزان به اهداف مورد نظر دست یافت.

وی از جمع ‌آوری بیش از 12 هزار فقره انشعاب غیر مجاز با تأثیرگذاری بیش از سه هزار کیلو ولت در استان خبر داد و افزود: امسال 30 هزار کنتور مکانیکی جایگزین کنتورهای دیجیتالی شده است که این روند به دلیل دقت بالای این کنتورها، ادامه خواهد داشت.