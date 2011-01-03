علیرضا سجادپور در ارتباط با خروجی پروانه ساخت فیلم‌ها که در چند ماه اخیر کمتر شده است، به خبرنگار مهر گفت: ما سرعت صدور پروانه ساخت را کم کردیم و سختگیری در این زمینه بیشتر شده است. به همین دلیل پروانه ساخت فیلم اولی‌ها را با وسواس بیشتر دنبال کرده‌ایم.

وی افزود: با توجه به حجم زیاد فیلم‌هایی که دارای پروانه ساخت هستند که البته بخشی از آنها به مرحله تولید رسیده‌اند در نظر داریم این موضوع به تناسب برسد و دوباره روند صدور پروانه ساخت‌ها را صورت عادی ادامه دهیم. این کار به نوعی به عمد انجام شده است.

سجادپور درباره نبودن نام‌ها و آثار برخی از فیلمسازان برجسته سینمای ایران در جشنواره فجر گفت: درباره این موضوعات باید آقای مسعودشاهی صحبت کنند. اما من مطمئن هستم که تمام این کارگردان‌ها که می‌توانند بازار رقابت جشنواره را گرم کنند به جشنواره فجر می‌آیند و ما فیلم‌های آنها را در این دوره خواهیم دید.