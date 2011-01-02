۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۵۵

نسل سراجی به مهر خبر داد:

اعلام ظرفیت آزمون زبان عمومی وزارت بهداشت/ ادامه ثبت نام تا تکمیل ظرفیت

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت گفت: ثبت نام در هشتمین دوره آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت تا زمان تکمیل ظرفیت برای آزمون ادامه دارد.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir انجام می شود و هنوز ظرفیت مورد نظر برای آزمون تکمیل نشده است.

وی گفت: هشتمین دوره آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنوان MHLE روز جمعه اول بهمن ماه برگزار می شود و سه هزار نفر ظرفیت برای این دوره تعیین شده است.

نسل سراجی گفت: آزمون در دو بخش صبح و عصر برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای 27 تا 29 دی ماه 89 از طریق سایت مرکز سنجش قابل دریافت است و برای ورود به جلسه آزمون، همراه داشتن کارت ورود به جلسه، اصل کارت ملی و اصل فیش بانکی الزامی است و همراه نداشتن هر یک از این مدارک موجب محرومیت از ورود به جلسه و شرکت در آزمون می شود.

آزمون زبان عمومی (Ministry of Health Language Exam) وزارت بهداشت برای افراد داوطلب به منظور ارزیابی توان داوطلب در زمینه تسلط به درک مطلب شنیداری، دستورزبان، واژگان زبان انگلیسی، خواندن و درک مطلب برگزار می شود.

