مصوبه حیاتی خط انتقال آب بر حلاوت سفر مقام معظم رهبری به یزد افزود

علی‌ اکبر اولیاء در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: 12 دیماه برای مردم شریف، ولایتمدار و متدین استان یزد روزی حماسه‌ ‌آفرین و خاطره‌ انگیز است و این روز باشکوه هیچگاه از یاد و خاطره مردم این دیار پاک نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: روز 12 دیماه که سالروز سفر رهبر معظم انقلاب در سال 86 به استان یزد است، یادآور استقبال چشمگیر مردمی است که سالهای طولانی به انتظار دیدار با رهبر و مقتدای خود نشستند و در روز موعد از اطراف و اکناف استان در مراسم استقبال از رهبری حضور یافتند.

اولیاء بیان داشت: مردم دارالعباده یزد در روز 12 دیماه سال 86 با حضور در میدان تاریخی و تاریخ‌ ساز امیرچخماق یزد مقدم پرخیر و برکت رهبر و مقتدای خود را گرامی داشتند و این روز را برای همیشه در تاریخ پرگهر یزد به ثبت رساندند.

وی یادآور شد: استان یزد و مردمان دیار قنات و قنوت و قناعت در این سفر چند روزه از مواهب معنوی و مادی بسیاری برخوردار شدند اما برخی مصوبات نظیر خط دوم انتقال آب به یزد کام مردم این دیار را شیرین کرد و بر حلاوت این سفر افزود.

اولیاء تاکید کرد: به ثمر نشستن تمام مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب مردم یزد را منتفع خواهد کرد اما مصوبه ویژه ‌ای همچون خط دوم انتقال آب به یزد مردم این دیار را بسیار خرسند کرده است.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت سومین سالگرد سفر مقام معظم رهبری به استان یزد، بیان داشت: انتظار می‌رود مقامات استانی و کشوری مطالبات به حق مردم استان یزد که همواره مورد تاکید نماینده ولی‌ فقیه در استان و امام جمعه یزد و مجمع نمایندگان استان یزد بوده است را عملی کنند و بر شور و شعف این روز تاریخی بیفزایند.