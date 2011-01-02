4 میلیارد ریال صرف آبرسانی سیار در روستاهای خراسان جنوبی شد

بـه گــزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسیـن القوری‌ مقدم عصر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به شرایط آبرسانی ســیار در روســتاها اظــهار داشت: 117 هزار و 58 خانوار در روستاهای اسـتـان در هشت ماه ابتدای سال از آبرسانی سیار بهره‌ مند شدند که به طور میانگین در هر ماه 14 هزار و 632 خانوار بوده است.

وی ادامه داد: تا پایان آبان ماه سال جاری در استان 23 هزار و 739 سرویس آب توسط تانکرهای سیار به روستاهایی که با کمبود آب مواجه بودند، حمل شد.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی متوسط سرویس‌های آب حمل شده به روستاها را دو هزار و 967 مورد در ماه خواند و ادامه داد: در ماه مهر سه هزار و 34 و در آبان‌ ماه دو هزار و 922 سرویس آب به روستاهای استان حمل شده است.

القوری ‌مقدم مجموع آب حمل شده در روستاهای استان را 267 هزار و 703 مترمکعب و متوسط ماهانه را 33 هزار و 463 مترمکعب برشمرد و افزود: در ماه‌ مهر 34 هزار و 247 مترمکعب و در آبان 32 هزار و 912 مترمکعب آب به روستاهای استان حمل شد.

وی گفت: به طور متوسط در هر ماه بیش از 529 میلیون و 748 هزار و 125 ریال صرف آبرسانی سیار در روستاهای استان شده است.

معاون بهره ‌برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی تصریح کرد: در مجموع در این هشت ماه به طور میانگین در هر ماه 59 هزار و 65 نفر از نعمت آبرسانی سیار بهره ‌مند شدند.

القوری ‌مقدم افزود: سه هزار و 221 روستا در این مدت آبرسانی سیار شدند که به طور میانگین در هر ماه 403 روستا از آبرسانی سیار در استان بهره‌‌مند شده‌اند.

وی بیان داشت: هزینه حمل هر مترمکعب آب به روستاها به وسیله تانکر تا پایان آبان ماه سال جاری برابر با 126 هزار و 666 ریال بوده است که به طور متوسط در هر ماه برابر با 15 هزار و 833 ریال است.

وی گفت: یک ‌میلیون و 427 هزار و 880 ریال نیز تا پایان آبان ماه سال جاری برای حمل هر سرویس آب هزینه شده است که در ماه مهر برای هر سرویس 180 هزار و 246 ریال و در آبان نیز برای هر سرویس 185 هزار و 411 ریال هزینه شد.