شصت و پنجمین شماره خردنامه همشهری منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره در بخشهای چشم‌اندازهای کلان مدیریت تحول، مبانی و ضروتها، تحول و دانشهای حوزی، انقلاب اسلامی و مدیریت تحول، عرصه بین‌الملل و مدیریت تحول، چشم‌انداز و الگوی مدیریت تحول و آسیب‌شناسی مدیریت تحول با مقالات متنوعی با محوریت مدیریت تحول در حوزه‌های علمیه به چاپ رسیده است.

در شماره اخیر خردنامه همشهری مقالاتی از آیت‌الله مصباح یزدی، آیت‌الله محمد یزدی و مطالبی از شخصیتهایی از جمله حجج‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست، عبدالحسین خسروپناه، رضا اسلامی، بهرام دلیرنقده، رضا غلامی، هادی صادقی، علی‌زمانی قمشه‌ای و محمد جعفر علمی منتشر شده است.

در یادداشت سردبیر این نشریه می‌خوانیم: در کنار موفقیتها و قابلیتهای حوزه از منظری آسیب‌شناسانه، مواردی نظیر بسط تواناییهای پژوهشی حوزه، ایجاد ارتباط میان ساختار آموزشی و پژوهشی حوزه، ایجاد ارتباط میان ساختار آموزشی و پژوهشی در حوزه‌ها، رویکرد متوازن به پرسشهای پیش‌روی در انتخاب عرصه‌های تحقیق و آموزش و بسیاری مسائل دیگر به عنوان مباحثی مطرح هستند که لازم است به آنها اندیشید و جهت ارتقای رویکرد حوزه در توجه به آنها چاره‌اندیشی و همفکری کرد.

شصت و پنجمین شماره خردنامه همشهری در 196 صفحه منتشر شده است.

