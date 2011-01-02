آخرین وضعیت مجتبی جباری از زبان مظلومی/ او در اختیار کلینیک باشگاه است!

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی عصر امروز یکشنبه در خصوص حضور جباری در تمرین امروز و عدم صدور مجوز کادر فنی برای حضور او در تمرینات تیم گفت: بعد از صحبت‌هایی که انجام شده مقرر شد جباری نهایتا در تمرین امروز خود را به تیم برساند که این اتفاق هم افتاد.

وی ادامه داد: او صبح امروز در تمرین حاضر شد و دلایل موجهی هم برای غیبتش در تمرینات ارائه داد. با این وجود طبق آیین‌نامه انضباطی باشگاه، جریمه‌ای که برای سایر بازیکنان غایب در تمرین در نظر گرفته شد برای وی هم لحاظ خواهد شد.

مظلومی در پایان درخصوص شایعه اخراج جباری از سوی کادر فنی تصریح کرد: ما جباری را به کلینیک فرستادیم تا روز چهارشنبه تمرینات فیزیوتراپی را انجام دهد و در نهایت با تیم هم به ترکیه خواهد آمد. او اخراج نشده و در واقع او را به کلینیک باشگاه واگذار کردیم!

تیم فوتبال استقلال که امروز یکشنبه تمریناتش را زیر نظر پرویز مظلومی پیگیری کرده بود روز دوشنبه نیز در زمین صنایع دفاع تمرینات آماده سازی اش را پیگیری خواهد کرد و روز 16 دیماه برای برگزاری اردویی 10 روزه راهی ترکیه خواهد شد.