کیفیت نان در خراسان جنوبی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی تهوری عصر یکشنبه در بازدید از نانوایی های بیرجند با بیان اینکه هدفمندسازی یارانه ها ارتقای کیفیت تولید نان و مصرف درست و بهینه را به همراه دارد، اظهار داشت: همزمان با هفته سوم هدفمندسازی یارانه ها از 11 تا 17 دیماه هفته کیفیت نان نامگذاری شده است.
وی تاکید کرد: در همین راستا مسابقه سراسری با عنوان "ایدهای برای نان کیفی" با هدف دریافت دیدگاهها و پیشنهادهای مردم در راستای نان کیفی و انتقال آن به حلقههای مختلف تولید نان در چهار حوزه گندم، آرد، نان و مصرف برگزار می شود.
معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی خراسان جنوبی گفت: ایجاد فضای رقابتی پس از هدفمندسازی یارانه ها می طلبد تا نانوایان با تولید نان کیفی تلاش بیشتری را برای جلب نظر مردم و افزایش سهم خود در بازار نشان دهند.
تهوری با بیان اینکه ارتقای کیفیت نان به عنوان اصلیترین و پرمصرف ترین ماده غذایی در کشور بیانگر توجه ویژه به حفظ ارزش آن است، افزود: قطعا نانوایان در راستای مشتری مداری چاره ای جز افزایش کیفیت ندارند.
وی اضافه کرد: واحدهایی که نتوانند نان با کیفیت تولید کنند مشتریان خود را از دست می دهند و از توان رقابت با سایر واحدهای پخت نان عقب می مانند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی خراسان جنوبی از تمام متصدیان نانوایی خواست ساعت تعیین شده برای پخت را رعایت کنند و یادآور شد: سامانه ارتباطی بازرگانی استان 124 آماده دریافت گزارشات و شکایات مردمی است.
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