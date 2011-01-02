قم پایگاه نبرد علمی جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، زلفن افندی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه امروز دشمنان اسلام جنگ نرم و نامحسوس را علیه اسلام و تشییع در پیش گرفتهاند، وجود این شهر و مراکز و موسسات علمی همانند مرکز نور، میتوانند نقش بسزایی در دفاع از حربه دشمنان ایفا کنند.
مدیر حوزه علمیه امیرالمومنین (ع) شهر جاکارتا تصریح کرد: با شناختی که من از شهر و حوزههای علمیه این شهر دارم به جرات میگویم که این شهر مرکز فکری و تقویت کننده بنیه علمی جهان تشیع و اسلام است.
افندی تاکید کرد: وجود مراکزی همانند مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی توانسته بسیاری از دغدغههای دینی و معرفتی جوامع اسلامی را پاسخگو باشد و فرهنگ غنی اسلامی با رویکرد شیعی را در اقصی نقاط دنیا بسط و گسترش دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش و اهمیت انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) اشاره کرد و گفت: امروز تفکر، عقیده و راه امام خمینی (ره) رمز موفقیت و بقای امت اسلام است.
مشاور رئیس جمهور اندونزی تصریح کرد: هرکس فکر و طرز تفکر حضرت امام خمینی (ره) را داشته باشد، بدون شک به سرانجام شایسته می رسد و در مسیر اهل بیت (ع) قرار خواهد گرفت.
قم - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس جمهور و نماینده پارلمان اندونزی گفت: وجود مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در شهر قم، این شهر را به عنوان پایگاه استراتژیک و خط مقدم نبرد علمی جهان اسلام تبدیل کرده است.
