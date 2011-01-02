10 درصد درآمدهای اجرای هدفمندی یارانه ها به بهداشت اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا تابش عصر یکشنبه در بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان ضیایی اردکان اظهار داشت: این امر می تواند تحول عظیمی را در سیستم درمانی کشور ایجاد کند و دغدغه های مردم را برای تامین هزینه های درمان کاهش دهد.

نماینده مردم اردکان در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بهداشت و درمان در شهرستان اردکان افزود: متاسفانه هنوز برخی از مردم برای تامین هزینه های درمان خویش با مشکل مواجه هستند تا جایی که در بسیاری مواقع مجبورند در اولویت بندی گذراندن امور روزمره زندگی از درمان های اساسی و هزینه بر خویش صرفنظر کرده و یا آن را به تاخیر اندازند که این آزار دهنده و تاسف بار و منافی آرمانهای انقلاب اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: البته اقداماتی از طرف دولت و مجلس انجام گرفته و در حال انجام است تا بار هزینه درمان مردم را کاهش دهد.

اهداف برنامه چهارم در زمینه بهداشت و درمان محقق نشده است

تابش یادآور شد: در قانون برنامه چهارم توسعه کشور مقرر شده بود تا سهم مردم از هزینه های بهداشت و درمان 30 درصد باشد و بقیه هزینه ها را دولت پرداخت کند اما متاسفانه این امر محقق نشد و در بسیاری از موارد مشاهده شده که این سهم تا دو برابر نیز افزایش یافته است و نه تنها در این زمینه اهداف برنامه چهارم محقق نشد بلکه با روح عدالت گستر انقلاب اسلامی و برخی اصول قانون اساسی منافات داشت.

وی ادامه داد: در بررسی شاخصهای عادلانه سلامت که از سوی سازمان بهداشت جهانی انجام گرفته است از بین 190 کشور جهان ایران دارای رتبه 119 است که جایگاه مناسبی برای ایران نیست و نماینگر توزیع ناعادلانه بودجه و امکانات برای دستیابی مردم به سلامت در جامعه است.

تابش عنوان کرد: در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب برای برنامه پنجم توسعه کشور، ایشان بر افزایش سهم دولت در تامین هزینه های سلامت مردم تاکید داشتند اما در لایحه تقدیمی دولت به مجلس شفافیت و مکانیزم لازم برای تحقق این امر به وضوح دیده نشده بود.

اختصاص 10 درصد از درآمدهای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به بهداشت

وی افزود: در نهایت از آنجا که طبق قانون هدفمندسازی یارانه ها مقرر شده بود برای درمان بیماران صعب العلاج، ارتقای سیستم تامین اجتماعی و ارتقای مراقبتهای بهداشتی سهمی اختصاص یابد، بنابراین مجلس تصمیم گرفت که 10 درصد از عواید ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد که تاکنون شورای نگهبان نیز ایرادی به آن وارد ندانسته و در صورت تصویب نهایی، این امر می تواند تحول عظیمی را در سیستم درمانی کشور ایجاد کند و دغدغه های مردم را برای تامین هزینه های درمان کاهش دهد.

نماینده مردم اردکان همچنین یکپارچگی بیمه ها در ارائه خدمات و یکپارچگی تصمیم گیری در تدوین و ارائه نظام درمانی کشور با محوریت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ایجاد سازمان بیمه سلامت بجای بیمه خدمات درمانی را از دیگر تصمیمات گرفته شده در قانون برنامه پنجم برشمرد.

تابش با بیان اینکه سند راهبردی تامین آب آشامیدنی سالم در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد، ابراز امیدواری کرد: این سند هر چه زودتر نهایی شود و تامین آب آشامیدنی مردم بر مبنای ضوابط فنی و منطبق بر استانداردهای جهانی انجام پذیرد تا بتوان تصویر روشنی از وضعیت آب آشامیدنی در کشور داشته باشیم.

در این بازدید مسائل بخش بهداشت و درمان شهرستان اردکان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.