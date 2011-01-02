سازمان حج و زیارت بر مبنای وحدت فرق اسلامی حرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در اولین جلسه فراکسیون حج و زیارت مجلس با تاکید بر اینکه پس از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در زمینه حج و عمره الگوی موفقی است، گفت: کشورهای دیگر از نزاکت و مدل موفق ایران تعریف می کنند که در این امر هر ساله شاهد پیشرفت هستیم.

نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: افرادی که به حج مشرف می شوند باید احساس کنند از سرویس قابل قبول و خارج از اصراف برخوردارند. همچنین برای زوار در راستای انجام عبادت درست، محیط مرتبی فراهم شود.

لاریجانی با بیان اینکه سازمان حج و زیارت در این زمینه‌ها عملکرد خوبی داشته است، ادامه داد: در بعثه مقام معظم رهبری کمک های فرهنگی و دینی با مدل نسبتا خوبی انجام می‌شود، ضمن اینکه نظارت ها به خوبی و به موقع صورت می گیرد که از این جهت باید از آنها تشکر کرد.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشور تاکید کرد: در کشور سوریه برای زیارت حضرت زینب(س) و حضرت رقیه(س) کارهای خوبی در حال انجام است؛ اما برخی زوار مباحثی در خصوص مشکلات ایجاد شده در فرودگاه ها داشتند.

لاریجانی با اشاره به سفر اخیر خود به سوریه، افزود: در این سفر مشکلات زوار را با مسئولان سوریه مطرح کردیم که احتمال می‌دهیم مقدورات این کشور بیشتر از این نیست با این وجود باید کمک کرد تا زایران در شرایط بهتری به زیارت بروند و لازم است سازمان حج و زیارت این بحث را زیر نظر بگیرد.

وی تاکید کرد: با توجه به دوستی که دولت ایران با سوریه دارد باید از این ظرفیت استفاده کرد تا این سرویس دهی بهبود یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی به وضعیت کشور عراق و زوار در این کشور اشاره کرد و گفت: شیفتگی ملت ایران برای زیارت عتبات عالیات بسیار زیاد است و سازمان حج باید خود را آماده کند تا زمینه حضور بیشتر زائران این اماکن مقدس را فراهم کند.

لاریجانی افزود: آمریکایی‌ها در عراق نابسامانی‌هایی فراوانی ایجاد کرده‌اند و در مقابل دولت عراق نیز تلاش کرده تا این مسائل رفع شود؛ اما همچنان از زوار پذیرایی چندان مناسبی صورت نمی‌گیرد.

وی تاکید کرد: از آنجا که از زمان صدام حضور بخش خصوصی از بین رفته است، این بخش برای فعالیت حضور کم رنگ تری دارند که اگر این ظرفیت افزایش یابد سرویس دهی به زوار در این کشور ارتقا خواهد یافت.

رئیس مجلس ادامه داد: با توجه به شرایط و روابطی که بین ایران و عراق وجود دارد باید توجه داشت تا اشکالات موجود برطرف شود.

لاریجانی با تاکید بر اینکه سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری خدمات بسیار شایسته و عمیقی برای فرهنگ کشور انجام داده‌اند، گفت: برخلاف انعکاس برخی سایت های خارجی و حتی اشتباه برخی رسانه‌های داخلی مبنی بر عدم موفقیت و سرویس‌دهی مناسب این سازمان، کار سازمان حج و زیارت بر مبنای وحدت در بین فرق اسلامی صورت می گیرد.

به گفته رئیس مجلس، رفتارهای اهل سنت و تشیع در حج حاکی از نکات ارزشمندی از جمله وحدت و همدلی است.

وی با بیان اینکه بعضی از دولت ها ممکن است با تحرکات دیگران دچار سوء تفاهم شوند، تصریح کرد: فکر می کنم با نحوه رفتار شما برای آنها مکشوف می شود که سازمان حج و زیارت به دنبال ایجاد وحدت در فرق اسلامی هستند.

لاریجانی افزود: وحدت فرق اسلامی میثاقی است که امام خمینی (ره) در بین مسلمانان گذاشتند تا در رفتارهای سیاسی و اجتماعی خود به دنبال وحدت باشند نه تفرقه.

رئیس مجلس با بیان اینکه فراکسیون حج و زیارت می تواند کمکی برای سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری باشد، افزود: فراکسیون از جهات مختلف می توانند به این سازمان کمک کند، با پایان یافتن تدوین برنامه پنجم توسعه تنها می توانیم در بودجه سالانه اعتبار لازم برای کمک به سازمان را در نظر بگیریم.

در اولین جلسه فراکسیون حج و زیارت که در دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، قاضی عسگر نماینده مقام معظم رهبری و لیالی رئیس سازمان حج و زیارت و برخی نمایندگان مجلس از جمله محمد حسن ابوترابی، حسن کامران، اقبال محمدی، علی اصغر یوسف نژاد، حسن ملک محمدی، طیبه صفایی و لاله افتخاری حضور پیدا کردند.