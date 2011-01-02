64 مقرری بگیر بیمه بیکاری گرگان مشغول کار شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امرالله عباسی عصر یکشنبه در شورای کار گرگان افزود: در 9 ماهه اول سال 89 تعداد 835 نفرمقرری بگیر بیمه بیکاری در شهرستان از مزایای آن استفاده کرده اند و برای 652 نفرمقرری برقرار شده است.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت تعداد 403 نفر که از مزایای بیمه بیکاری استفاده می کردند با اتمام مدت استفاده، مقرری آنان پایان یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای افزایش مهارت فنی مقرری بگیران بیمه بیکاری جهت توانمند سازی آنان و کسب فرصتهای شغلی جدید و اشتغال مجدد تعداد207 نفر به مرکز آموزش فنی و حرفه ای گرگان معرفی شده اند.