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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۵۱

64 مقرری بگیر بیمه بیکاری گرگان مشغول کار شدند

64 مقرری بگیر بیمه بیکاری گرگان مشغول کار شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست نمایندگی کار مرکز گلستان گفت: در طی 9 ماه گذشته از سالجاری تعداد 64 نفر از جمع مقرری بگیران بیکاری در استان مشغول بکار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امرالله عباسی عصر یکشنبه در شورای کار گرگان افزود: در 9 ماهه اول سال 89 تعداد 835 نفرمقرری بگیر بیمه بیکاری در شهرستان از مزایای آن استفاده کرده اند و برای 652 نفرمقرری برقرار شده است.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت تعداد 403 نفر که از مزایای بیمه بیکاری استفاده می کردند با اتمام مدت استفاده، مقرری آنان پایان یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای افزایش مهارت فنی مقرری بگیران بیمه بیکاری جهت توانمند سازی آنان و کسب فرصتهای شغلی جدید و اشتغال مجدد تعداد207 نفر به مرکز آموزش فنی و حرفه ای گرگان معرفی شده اند.

کد مطلب 1223353

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