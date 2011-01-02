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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۶

شیعه میراث دار فرهنگ عاشوراست

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان گفت: امروز شیعه میراث دار فرهنگ عاشوراست.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر یکشنبه در جلسه تعیین اعضای هیئت رئیسه دومین دوره کانون مداحان شهرستان زنجان افزود: جو خفقان در برخی از حکومتهای عباسی باعث شد که برخی ها واقعه عاشورا را به فراموشی بسپارند .
 
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تأکید کرد: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خون شهدا و مجاهدت علما قبل از محرم اعلام عزا می شود.
 
وی ابراز داشت: در زمان امام صادق (ع) جعفر بن عثمان بر امام (ع) وارد شد و در وصف امام حسین (ع) مدحی را خواند که امام صادق (ع) و همه اهالی مجلس بر امام حسین (ع) گریه کردند و امام (ع) فرمود که ملائک نیز بر مظلومیت امام حسین (ع) گریه کردند و این امر جایگاه والای گریه و گریاندن بر امام حسین (ع) را می رساند.
 
حجت الاسلام دشتکی تصریح کرد: امروز در فرهنگ عاشورا عنصر منطق، عقل، عاطفه، حماسه و ایثار نهفته است و این عناصر باعث شد که تا به امروز این فرهنگ عمیق تر و تأثیرگذارتر باشد.
 
 مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان یادآور شد: شیعیان میراث دار خوبی برای فرهنگ عاشورایی در طول تاریخ بوده اند و همه باید در عصر حاضر از این میراث عظیم تشیع حفاظت کنیم و این فرهنگ را روز به روز توسعه دهیم.
کد مطلب 1223355

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