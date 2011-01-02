شیعه میراث دار فرهنگ عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر یکشنبه در جلسه تعیین اعضای هیئت رئیسه دومین دوره کانون مداحان شهرستان زنجان افزود: جو خفقان در برخی از حکومتهای عباسی باعث شد که برخی ها واقعه عاشورا را به فراموشی بسپارند .

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تأکید کرد: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خون شهدا و مجاهدت علما قبل از محرم اعلام عزا می شود.

وی ابراز داشت: در زمان امام صادق (ع) جعفر بن عثمان بر امام (ع) وارد شد و در وصف امام حسین (ع) مدحی را خواند که امام صادق (ع) و همه اهالی مجلس بر امام حسین (ع) گریه کردند و امام (ع) فرمود که ملائک نیز بر مظلومیت امام حسین (ع) گریه کردند و این امر جایگاه والای گریه و گریاندن بر امام حسین (ع) را می رساند.

حجت الاسلام دشتکی تصریح کرد: امروز در فرهنگ عاشورا عنصر منطق، عقل، عاطفه، حماسه و ایثار نهفته است و این عناصر باعث شد که تا به امروز این فرهنگ عمیق تر و تأثیرگذارتر باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان یادآور شد: شیعیان میراث دار خوبی برای فرهنگ عاشورایی در طول تاریخ بوده اند و همه باید در عصر حاضر از این میراث عظیم تشیع حفاظت کنیم و این فرهنگ را روز به روز توسعه دهیم.