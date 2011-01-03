هادی طباطبایی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه اتفاقات خوبی برای تیم امید رخ نمی دهد و نظیر دو سال پیش که کارمان را با این تیم آغاز کردیم هنوز درگیر مشکلاتی هستیم که برای تیم ملی فوتبال یک کشور تاسف آور است.

وی تصریح کرد: از همکاری نکردن باشگاه ها تا لغو بازیهای تدارکاتی و اردوهای تیم جملگی لطمات زیادی به تیم امید وارد کرده و متاسفانه این روند در روزهای اخیر همچنان ادامه دارد.

مربی دروازه‌بان های تیم امید یادآور شد: با این روند آینده خوبی برای تیم امید متصور نیست و نباید بیش از حد انتظارات را از تیم برای صعود به امید بالا برد.

طباطبایی در خصوص اینکه آیا فدراسیون فوتبال پیگیر حل مشکلات تیم امید نیست گفت: به هرحال آنچه مشخص است در طول چند روزی که از مرحله جدید تمرینات تیم امید می گذرد هنوز برخی باشگاه ها بازیکنان خود را در اختیار تیم امید قرار ندادند و متاسفانه حتی برای انجام تمرینات نیز با کمبود بازیکن روبرو هستیم و طبیعی است که کادر فنی نتواند برنامه های تاکتیکی و تیمی خود را به شکل مطلوب پیاده کند.

وی در خصوص اینکه آیا نداشتن سرمربی این تیم را دچار بلاتکلیفی نکرده است، گفت: فدراسیون فوتبال قول داده ظرف یکی دو هفته آینده سرمربی تیم را معرفی کند و با مشخص شدن مسئولیت تیم قطعا برنامه های تیم امید با انسجام و تمرکز بیشتری پیگیری شود و فدراسیون فوتبال نیز بیشتر خود را نسبت به تیم امید متعهد خواهد دید.

مربی تیم امید در خصوص اینکه آیا مربی خارجی در مدت کوتاه باقی مانده تا دیدار مقابل قرقیزستان می تواند در تیم امید تاثیرگذار باشد، اظهار داشت: دیدار با قرقیزستان چندان برای فوتبال ما مسابقه پراهمیتی نیست و حضور مربی خارجی بیشتر برای مسابقات مراحل بعد مد نظر فدراسیون است و این مسابقه می تواند به سرمربی تیم آشنایی برای ارزیابی بازیکنان باشد.

طباطبایی در خصوص وضعیت دروازه بانان تیم امید و اینکه آیا نگران دروازه تیم امید نیستید گفت: مشکل دروازه بانی بحران کل فوتبال ماست و تنها اختصاص به تیم امید ندارد. علاوه بر این نفرات حاضر در اردوی امید جزو بهترین های فوتبال امید هستند که نیاز به زمان و تمرینات بیشتر دارند تا در قالب دفاع تیمی شکل بگیرند و با اعتماد بنفس لازم از دروازه تیم امید حراست کنند.