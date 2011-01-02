ستاد برگزاری جشن جهانی نوروز سال 1390 تشکیل جلسه داد

به گزارش خبرگزاری مهر ، اسفندیار رحیم‌مشایی در جلسه ستاد برگزاری جشن جهانی نوروز سال 1390، نوروز را پیام‌آور صلح، همبستگی و اتحاد جهانی بر محور ارزشهای الهی و انسانی دانست و گفت: نوروز صرفاً متعلق به ایران نیست بلکه به همه بشریت تعلق دارد و اگر نوروز به خوبی تبیین شود می‌تواند فرصتی جهانی در جهت همبستگی همه ملت‌های جهان باشد.



وی از اعضای ستاد خواست آیین و مراسم مشترکی را از میان آیین های تمام کشورهای حوزه تمدنی نوروز انتخاب کرده و آن را به مبنا و نماد مشترک جشن نوروز همه کشورها تبدیل کنند.



رحیم مشایی با اشاره به اهمیت تنظیم منشور نوروز اظهار داشت: منشور برخلاف بیانیه‌ها تغییرناپذیر هست و می‌تواند حلقه وصل همه کشورهای عضو بوده و در مسیر صلح جهانی مؤثر باشد.



رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت طراحی نشان برجسته‌ای برای روز نوروز، مشارکت جهانی برای این موضوع را از طریق برگزاری مسابقه‌ای بین المللی و بر اساس منشور نوروز مورد تاکید قرار داد.



رحیم مشایی با تاکید بر ضرورت مشارکت همه اقشار مردم در جشن نوروز اظهار داشت: اگر نوروز به یک روح مردمی تبدیل شود، شیرین‌تر و ماندگارتر خواهد بود و موجبات تقویت امنیت ملی، عزت و انسجام ملی را فراهم خواهد کرد.



رئیس‌ کمیسیون فرهنگی دولت برپایی جشن نوروز در ابعاد جهانی را فرصت مناسبی برای مطرح شدن هر چه بیشتر نام ایران در سطح جهانی دانست و گفت: در شرایط کنونی که جهان دچار مشکلات مدیریتی شده است نوروز می‌تواند فرصت مناسبی برای ملت‌های جهان باشد.



رحیم مشایی با بیان اینکه از نوروز بعنوان روز ظهور و آفرینش انسان یاد می شود، اظهار داشت:‌ در هر کجای دنیا که نام و پرچم ایران بالا برود فرصت مناسبی است که ملتها به امام عصر(عج) فکر کنند چون در دنیا، ملت ایران تنها ملتی است که پرچمدار موعود و امام عصر(عج) می‌باشد.



رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور نوروز را پربرکت دانست و گفت: اگر به درستی در جهت تبیین نوروز تلاش شود، فرصت خوبی برای اثرگذاری در سطح جهانی خواهد بود.



در این نشست چگونگی برگزاری جشن نوروز، مراسم استقبال از روسای جمهور و مسئولین عالی‌رتبه کشورهای میهمان، تشکیل کمیته های تخصصی، برگزاری جشن‌های مختلف در سطح کشور و گرامیداشت نوروز برای ایرانیان خارج از کشور، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد دستگاه‌های مسئول برنامه‌های عملیاتی خود را در جلسه آینده ستاد ارائه دهند.