نورپردازی آرامگاه باباطاهر همدان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان در خصوص این پروژه با بیان اینکه بنای اصلی آرامگاه از منشورهایی تشکیل شده و دارای مدخل‌های ورودی و منفذهای نور است، افزود: بنای اصلی آرامگاه این عارف بزرگ به ابعاد 10 متر در 10 متر ساخته شده است.

احمد ترابی با بیان اینکه این بنا با کلافهای بتونی داخلی استحکام یافته و دوام آن به طور کامل تامین شده است، گفت: پی سازی آرامگاه باباطاهر از سنگ و آهک و دارای عایق کاری است و برج آرامگاه که بر قاعده هشت ضلعی قرار گرفته از سطح فوقانی تپه 20 متر فاصله دارد.

ترابی یادآور شد: ستون‌های هشت گانه برج آرامگاه، قطعه سنگ روی مزار، پوشش کف مقبره و پله‌های اطراف برج آرامگاه از سنگ گرانیت حجاری و ساخته شده است.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با بیان اینکه نمای قسمت‌های خارجی ساختمان از سنگ سفید مرغوب است، اظهار داشت: در محوطه داخلی آرامگاه کاشی‌ های معرق و تزیینات بسیار ظریف به کار رفته و 24 دوبیتی از سروده‌های باباطاهر روی 24 قطعه سنگ مرمر به چشم می‌خورد.

ترابی محل نصب این سنگ‌ها را قسمت پایین اطراف محوطه داخلی عنوان کرد و یادآور شد: مساحت زیر بنای آرامگاه و باغ آن حدود 9 هزار متر مربع است.

ساخت این بنا در سال 1349 به پایان رسیده و این بنا در فهرست آثار ملی کشور نیز ثبت شده است.