اشعار نوحه 30 شاعر برجسته کشور در اردبیل چاپ می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، اسماعیل نظافت عصر یکشنبه در جلسه هم اندیشی توسعه برنامه های قرآنی موسسات مردم نهاد اظهار داشت: این اشعار هم اکنون جهت چاپ در کتاب نوحه گلچین شده و در مرحله ویرایش است.

وی مهمترین دلیل چاپ این کتاب در استان اردبیل را استفاده مداحان اهل بیت (ع) سراسر کشور در مراسمات عزاداری از اشعاری که خالی از غلو و تحریفات احتمالی است، عنوان کرد.

نظافت با بیان اینکه این کتاب در دو بخش فارسی و نوحه آذری و در اندازه کتاب جیبی به چاپ می رسد، خاطر نشان کرد: شعر آیینی همواره در رونق محافل عزاداری ورد زبان شیعیان بوده و در ترویج ارزشهای حماسه عاشورا مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این اشعار منتخب، در جشنواره شعر عاشورایی کشور به عنوان اشعار برتر انتخاب شده بودند، متذکر شد: دلیل انتخاب این اشعار برای چاپ در کتاب نوحه برخورداری از قوت و استحکام شعری و پیام دار بودن آنها است.

140 مؤسسه و خانه قرآن در اردبیل فعال است

مسئول تشکلهای دینی تیلیغات اسلامی استان همچنین از فعالیت بیش از 140 مؤسسه و خانه قرآن در دو بخش بانوان و آقایان در سطح این استان خبر داد.

وی یادآور شد: این تعداد موسسات، اتحادیه ها و خانه های قرآنی از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر صدها برنامه قرآنی اجرا کرده اند.

نظافت برنامه های فرهنگی، دینی و مذهبی را از دیگر برنامه های اجرا شده توسط موسسات مردم نهاد عنوان کرد و افزود: با توسعه خانه ها و موسسه های قرآنی در استان، کمیت و کیفیت برنامه های قرآنی نیز از رشد چشمگیری برخوردار شده است.

وی با اشاره به اختصاص نیم درصد اعتبارات استان به فعالیتهای قرآنی در سال جاری اضافه کرد: ارائه راهکارهای قانونی به دستگاه ها و سازمانهای دولتی در راستای تزریق این اعتبار ضروری است.

مسئول تشکلهای دینی تیلیغات اسلامی استان با بیان اینکه حاکمیت ارزشهای دینی با اتکا به قرآن امکان پذیر است، تصریح کرد: گسترش فعالیتهای قرآنی در جامعه نشانه بارز حاکمیت ارزشهای دینی و معنوی در جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به تمرکز فعالیتهای مردمی و بخش خصوصی در پایگاه های مساجد ابراز داشت: مساجد با اتکا به قرآن نقش مهمی را در ابعاد مختلف جامعه اسلامی ایران ایفا می کنند و فعالیتهای قرآنی در مساجد نقش سیاسی و معنوی آن را در جامعه استحکام می بخشد.