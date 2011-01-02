استقرار گمرک رسمی در بازارچه های مرزی سراوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، آیت الله عباسعلی سلیمانی روز یکشنبه در نشست شورای اداری سراوان، اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی و وجود مرز در این شهرستان زمینه های مناسبی برای سرمایه گذاری و استفاده بهینه از این فرصت ها است.



نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به توانمندیها و ظرفیت های بالای کشاورزی بویژه تولید محصول خرما در منطقه، خواستار تسریع در ساخت کارخانه فرآوری خرما و صنایع تبدیلی در شهرستان سراوان شد.

آیت الله سلیمانی بر فعال شدن فرودگاه سراوان تاکید کرد و افزود: بعد مسافت و وجود مراکز آموزش عالی و موقعیت تجاری و مرزی این شهرستان نیازمند برقراری پرواز هواپیما در مسیر سراوان به سایر شهرستانها است.

فرماندار سراوان نیز در این نشست از دستگاه های اجرایی که در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فعالیت چشمگیری داشتند تقدیر کرد و گفت: در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هیچ گونه مشکلی در این شهرستان وجود ندارد.

محمد اکبر چاکرزهی بیان کرد: وجود 384 کیلومتر مرز مشترک با کشور پاکستان و مشکلات و معضلات مختلف موجود در آنسوی مرز و تاثیر آن بر این منطقه، ایجاب می کند بیش از پیش در زمینه عمران، آبادانی و توسعه و پیشرفت منطقه تلاش شود.

وی با بیان اینکه واردات دام و وجود بازارچه های مرزی کوهک و جالق از مهمترین مزیت های نسبی شهرستان سراوان است خواستار استقرار گمرک رسمی در این نقاط شد.

چاکرزهی افزود: برقراری پرواز در فرودگاه این شهر از ضروریات و نیازهای اساسی است که امیدواریم بزودی محقق شود.

وی بیان کرد: تسریع در ساخت سد میرعبدل جالق و ماشکید سفلی بخش بم پشت سراوان با توجه به بحران کم آبی در این بخش بسیار ضروری است.

به مناسبت سفر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان به سراوان یکی از میادین این شهرستان بنام ولایت نامگذاری شد و ساخت میدان 9 دی نیز در دستور کار قرار گرفت.