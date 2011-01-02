قطع رابطه با انگلیس یک طرح تاریخی و حساب شده است

به گزارش خبرگزاری مهر ،دو عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور در برنامه زنده کنکاش شبکه جهانی جام جم به تحلیل و بررسی دخالت های دولت انگلیس در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران پرداختند.

جواد کریمی قدوسی یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به بررسی شرایط موجود دولت انگلیس در داخل و سطح بین المللی ومنطقه ای پرداخت و خاطرنشان کرد: برخورد دولت این کشور با معترضان دانشجویی و نقض وقیحانه و بی شرمندانه حقوق بشر در انگلیس و همچنین موقعیت این کشور در اتحادیه اروپا که یکی از پنج کشور ورشکسته محسوب می شود موجب شد تا دولت انگلیس با فرافکنی و گسترش تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران و دخالت سفیر این کشور در تهران در امور داخلی کشورمان به دنبال پوشش برای عملکرد خود در موارد مطرح شده باشد تا بتواند در سایه آن پناه بگیرد.

این نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصویب طرح قطع رابطه با انگلیس را نتیجه رفتار دولت این کشور در طول سالیان متمادی علیه ملت ایران ذکر کرد و گفت: در هر مسئله و چالشی در طول تاریخ بویژه فتنه سال 88 رد پای انگلیس به خوبی و نمایان قابل مشاهده است و سفیر این کشور در تهران قصد داشت در آستانه فرارسیدن نهم دی سالروز حماسه تاریخی ملت ایران در مقابله با فتنه انگیزان با رجز خوانی و طرح یک مسئله بی مورد این روز را تحت الشعاع قرار داده تا در مقابل حرکت پویا و کوبنده ملت ایران غافلگیر نشود اما نمایندگان مردم در خانه ملت، این توطئه را نیز با طرح قطع رابطه با دولت انگلیس نقش بر آب کردند.

کریمی قدوسی با اشاره به چالش های دولت و ملت با انگلیس بویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تصویب کلیات طرح قطع ارتباط در مجلس و تصویب آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را نشان دهنده ظرفیت بالای تصمیم گیری سریع، به موقع و قدرتمند نظام در شرایط حساس توصیف کرد و گفت: دولت انگلیس به محض طرح این مسئله در مجلس شورای اسلامی با اعزام نماینده ای خواستار گفتگو و تعامل برای حل مشکلات فیمابین شد و حتی برای حل مشکلات خود در اتحادیه اروپا از ایران کمک خواست اما متاسفانه هر زمان که جمهوری اسلامی ایران فرصت داد و گفتگو کرد دولت این کشور به مخالفت خود ادامه داد و از هر فرصتی برای ضربه زدن به انقلاب و مردم صبور ایران اسلامی استفاده کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب طرح قطع رابطه با انگلیس در این کمیسیون گفت: این طرح، طرحی تاریخی، حساب شده و سازمان یافته است که بر اساس بررسی های صورت گرفته از عملکرد این دولت نسبت به امور داخلی کشورمان به تصویب رسید و طرحی واکنشی- احساسی و مقطعی نبود.

فاطمه آلیا یکی از دیگر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با تشریح موقعیت و شرایط دولت انگلیس در موضوع دخالت در امور داخلی ایران شرایط دولت این کشور را بحرانی خواند و با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر و همچنین وجود بحران اقتصادی در انگلیس، طرح نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توسط سفیر این کشور در تهران و سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس را در این شرایط فرافکنی و فرار به جلو خواند که با هدف تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی جهانیان نسبت به امور داخلی انگلیس صورت رفته است.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: زمانی که در دولت انگلیس به سفیر این کشور در ایران بعد از دخالت در امور داخلی کشورمان لقب "سر" می دهد نشان می دهد که این حرکت با هدایت و حمایت دولت انگلیس صورت گرفته است و این برای مردم و دولت ایران تازگی ندارد چرا که در هر توطئه و چالش در ایران و منطقه چه مستقیم و چه غیر مستقیم رد پای انگلیس را می توان مشاهده کرد.