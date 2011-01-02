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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۳

فتحی پور:

دانشگاهیان در هدفمندی یارانه ها دولت را همراهی کنند

دانشگاهیان در هدفمندی یارانه ها دولت را همراهی کنند

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در اجرای این طرح، خواستار یاری رساندن به دولت در راستای رسیدن به اهداف مهم طرح هدفمندی یارانه ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ارسلان فتحی پور ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از فرهیختگان و اساتید دانشگاه از دانشگاهیان به عنوان قشر آگاه، تلاشگر و تأثیرگذار جامعه یاد کرد که همیشه در طول تاریخ انقلاب اسلامی پیشتاز در عرصه های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی بوده و با ایده ها و نظرات و طرح های کارشناسی خود نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولتمردان را در رسیدن به اهداف عالیه نظام اسلامی یاری کرده اند.

نماینده مردم کلیبر و هوراند تأکید کرد: تحقق عدالت اجتماعی و شکوفایی اقتصادی در کشور با عملیاتی شدن این طرح و اجرای به موقع برنامه های آن میسر است که اساتید دانشگاهی با تبیین اهداف مهم این طرح به دانشجویان و گروه هدف نقش موثر خود را در اجرای این طرح ایفاء خواهند کرد.

وی، اصلاح قیمت ها، مدیریت مصرف در کالا، تقسیم درست سرمایه های ملی، جلوگیری از رانت خواری و ویژه خواری، توزیع عادلانه امکانات و خدمات به عموم مردم از مهمترین اهداف آن برشمرد.

تبیین اهداف اصلی هدفمندی یارانه ها رسالت اساتید دانشگاهی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مهمترین رسالت اساتید و دانشگاهیان تبیین اهداف اصلی و مثبت این طرح عظیم و روشنگری مردم و افرادی که اطلاع کاملی از مزایای این طرح مهم اقتصادی کشور ندارند را ذکر کرد.

فتحی پور با تأکید بر اصلاح و مدیریت در جهت تغییر الگوی مصرف افزود: باید با صرفه جویی و پرهیز از اسراف و همچنین بهینه سازی در استفاده از منابع عظیم خدادادی و ملی کشور فرصت استفاده از این منابع را برای نسل های آینده فراهم کنیم.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای این قانون فاصله طبقاتی در جامعه کاهش یافته و همه به طور یکسال و عادلانه از مزایای این طرح بهره مند می شوند.

ارسلان فتحی پور گفت: متأسفانه قبل از اجرای این طرح بیشترین سود و مزایای پرداخت یارانه ها به حاملهای انرژی و سایر زمینه ها نصیب قشر مرفه جامعه می شد که با اجرایی شدن آن جلوی برخی سوء جویی ها و حیف و میل ها گرفته شده و هر کس به نسبت مصرف خود از یارانه ها بهره مند می شود.

وی همچنین از آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس جهت بهره مندی از نظرات کارشناسی اساتید، دانشگاهیان و فرهیختگان خبر داد و افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از کمیسیون های تخصصی از ایده ها و طرح های کارشناسی شده در حوزه اقتصادی کشور استقبال می کند و آماده دریافت پیشنهادات و راهنمایی های فرهیختگان است.

کد مطلب 1223368

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