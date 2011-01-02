دانشگاهیان در هدفمندی یارانه ها دولت را همراهی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ارسلان فتحی پور ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از فرهیختگان و اساتید دانشگاه از دانشگاهیان به عنوان قشر آگاه، تلاشگر و تأثیرگذار جامعه یاد کرد که همیشه در طول تاریخ انقلاب اسلامی پیشتاز در عرصه های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی بوده و با ایده ها و نظرات و طرح های کارشناسی خود نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولتمردان را در رسیدن به اهداف عالیه نظام اسلامی یاری کرده اند.

نماینده مردم کلیبر و هوراند تأکید کرد: تحقق عدالت اجتماعی و شکوفایی اقتصادی در کشور با عملیاتی شدن این طرح و اجرای به موقع برنامه های آن میسر است که اساتید دانشگاهی با تبیین اهداف مهم این طرح به دانشجویان و گروه هدف نقش موثر خود را در اجرای این طرح ایفاء خواهند کرد.

وی، اصلاح قیمت ها، مدیریت مصرف در کالا، تقسیم درست سرمایه های ملی، جلوگیری از رانت خواری و ویژه خواری، توزیع عادلانه امکانات و خدمات به عموم مردم از مهمترین اهداف آن برشمرد.

تبیین اهداف اصلی هدفمندی یارانه ها رسالت اساتید دانشگاهی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مهمترین رسالت اساتید و دانشگاهیان تبیین اهداف اصلی و مثبت این طرح عظیم و روشنگری مردم و افرادی که اطلاع کاملی از مزایای این طرح مهم اقتصادی کشور ندارند را ذکر کرد.

فتحی پور با تأکید بر اصلاح و مدیریت در جهت تغییر الگوی مصرف افزود: باید با صرفه جویی و پرهیز از اسراف و همچنین بهینه سازی در استفاده از منابع عظیم خدادادی و ملی کشور فرصت استفاده از این منابع را برای نسل های آینده فراهم کنیم.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای این قانون فاصله طبقاتی در جامعه کاهش یافته و همه به طور یکسال و عادلانه از مزایای این طرح بهره مند می شوند.

ارسلان فتحی پور گفت: متأسفانه قبل از اجرای این طرح بیشترین سود و مزایای پرداخت یارانه ها به حاملهای انرژی و سایر زمینه ها نصیب قشر مرفه جامعه می شد که با اجرایی شدن آن جلوی برخی سوء جویی ها و حیف و میل ها گرفته شده و هر کس به نسبت مصرف خود از یارانه ها بهره مند می شود.

وی همچنین از آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس جهت بهره مندی از نظرات کارشناسی اساتید، دانشگاهیان و فرهیختگان خبر داد و افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از کمیسیون های تخصصی از ایده ها و طرح های کارشناسی شده در حوزه اقتصادی کشور استقبال می کند و آماده دریافت پیشنهادات و راهنمایی های فرهیختگان است.