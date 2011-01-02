استادیوم 15 هزار نفری قزوین تا پایان امسال آماده بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم عصر یکشنبه در بازدید از پروژه درحال ساخت استادیوم 15 هزار نفری قزوین اظهار داشت: در حال حاضر دور دوم پروژه با پیمانکار جدید شروع شده و از سرعت قابل قبول و پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار است و پیش بینی می شود که تا پایان اسفند ماه سال جاری این طرح به مرحله افتتاح و بهره برداری برسد.

وی افزود: یک وقفه نسبتاً طولانی بین زمان اجرا و تکمیل این طرح ایجاد شد که به تغییر پیمانکارسابق و روند قانونی خلع ید و انتخاب پیمانکار جدید ارتباط داشت.

استاندار درخصوص انتقال باشگاه پیکان به قزوین تصریح کرد: واگذاری و انتقال باشگاه به استان روند خاصی دارد و قزوین آمادگی انتقال پیکان را دارد و همه سعی و تلاش خود را برای انتقال این باشگاه متمرکز کرده ایم.

وی یادآورشد: مهم ترین موضوع در انتقال باشگاه پیکان این است که مردم استان باید نسبت به این باشگاه احساس مالکیت کنند تا بتوان هرگونه خدمات و امکانات مورد نیاز این باشگاه را در اختیار آن قرار داد که امیدواریم این موضوع در آینده نزدیک حل شود.

استادیوم ورزشی 15 هزار نفری قزوین از پروژه های سفر رهبری به استان است که با اعتباری بالغ بر14 میلیارد تومان در حال ساخت است که هفت میلیارد تومان از منابع این طرح از محل اعتبارات سفر رهبری و مابقی از اعتبارات ملی تأمین شده است.

همچنین کار تأمین زمین و ارائه خدمات آب، برق، گاز و مخابرات نیز از محل اعتبارات استانی صورت گرفته است.

استاندار در ادامه از مجتمع ورزشی بانوان واقع در منطقه پونک قزوین بازدید کرد.

این مجتمع که شامل دو سالن ورزشی و یک استخر است با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال در زمینی به مساحت 17 هزار متر درحال احداث است.

مساحت هر سالن ورزشی یک هزار و 400 مترمربع و مساحت استخر یک هزار و 200 مترمربع است که براساس برنامه ریزی و پیش بینی اداره کل تربیت بدنی استان قرار است تا پایان سال 90 این مجتمع بطور کامل افتتاح شده و به مرحله بهره برداری برسد.