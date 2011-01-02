هشدار به اقدام یکجانبه درباره منطقه "ابیی"/نقش آمریکا در تجزیه سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرایه، "الدردیری محمد احمد" مسئول پرونده "ابیی" درحزب حاکم کنگره ملی سودان با اشاره به اقدام جنبش مردمی برای آزادی سودان مبنی بر رای گیری درباره این منطقه قبل از نهم ژانویه آن را مردود دانست.

وی افزود: اطلاعات موجود نشان می دهد که این جنبش سعی دارد که تصمیم یک جانبه ای از طریق تصویب قبیله "دینکا نقوک" بزرگترین قبیله منطقه ابیی اتخاد کند اما این اقدام به بی ثباتی منجر خواهد شد.

ادامه همکاری مشترک دفاعی

از سوی دیگر شورای دفاع مشترک در سودان از همکاری میان ارتش سودان و جنبش آزادی حتی پس از برگزاری همه پرسی نهم ژانویه برای حمایت از مناطق نفت خیز و مرزهای مشترک خبر داد.

دیدار البشیر از جوبا

"دینگ آلور" وزیر همکاری منطقه ای درحکومت خودمختار جنوب سودان و عضو جنبش مردمی برای آزادی سودان گفت: "عمر البشیر" رئیس جمهوری سودان در"جوبا" مرکز جنوب با "سیلوا کر" رئیس حکومت جنوب، مشکلات موجود برای توافقنامه صلح به ویژه موضوع مرزها، منطقه ابیی و همه پرسی را بررسی خواهد کرد.

وی افزود : ادامه وحدت سودان میسر نیست و هم اکنون همگان به خاطر جدایی آرام تلاش می کنند. ما به دنبال سودانی جدید که عدالت و برابری در آن حاکم باشد هستیم موضوعی که مخالفت شدید شمال به ویژه حزب حاکم را به دنبال داشته است.

آلور گفت : باید زمینه برای همکاری مستمر و روابط دوستانه میان ساکنان شمال و جنوب فراهم باشد تا این موضوع هسته جدیدی برای تحقق وحدت دوباره باشد.

وی درباره پیوستن به اتحادیه عرب پس از جدایی افزود : ما مشکلی با این موضوع نداریم و روابط حسنه ای با اتحادیه عرب داریم موضوع به صورت دموکراتیک در جنبش آزادی مطرح می شود.

آلور ضمن تکذیب دخالت دراوضاع "دارفور" اظهار داشت : همه به آینده سودان و ثبات آن می اندیشند و عاملی برای نابودی این تفکر وجود ندارد.

موافقت قبیله "المسیریه" با تشکیل دولت انتقالی درابیی

قبیله المسیریه یکی دیگر از قبایل منطقه نفت خیز ابیی از طرح حزب امت سودان برای تشکیل دولت انتقالی دراین منطقه با مدت سه سال حمایت کرد.

"عبدالرسول النور" یکی از رهبران این قبیله گفت: برگزاری همه پرسی منطقه ابیی از سوی "دینکا نقوک" اقدامی خطرناک و غیرقانونی است و نقض آشکار توافقنامه صلح و پروتکل ابیی است.

آمریکا عامل تجزیه سودان

"قطبی المهدی" از اعضای ارشد حزب حاکم کنگره ملی سودان گفت : دولت آمریکا مسئول نتایج تاسف بار جدایی جنوب و تبعات دردناک مانند بحران انسانی، غذایی و ادامه درگیری های قبیله ای است.

وی افزود: آمریکا و همپیمانان اروپایی اش بدون توجه به خواست اساسی مردم جنوب یعنی ثبات و آرامش موضوع تجزیه را دنبال می کنند.

المهدی گفت : آمریکا درصدد نزدیکی دیدگاه "سیلوا کر" و"عمر البشیر" برای قبول نتایج همه پرسی است، اما به تبعات تجزیه سودان توجهی ندارد.

وی با درخواست از ساکنان جنوب این کشور برای درک اثرات مخرب تجزیه جنوب، تصریح کرد: اهالی جنوب نباید به تحرکات و تشویق های آمریکا توجه کنند، زیرا این جدایی جنوب سرآغاز جنگها و کشتارهای جدید است.