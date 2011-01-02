پاسی ها در 14 جلسه تمرینی حاضر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، برنامه تمرین مرحله اول اردوی آماده سازی تیم فوتبال بزرگسالان پاس همدان که از روز گذشته آغاز و تا تاریخ بیستم ماه جاری ادامه خواهد داشت، شامل 14 جلسه است که صبح و بعد از ظهر انجام خواهد شد.

طبق برنامه اعلام شده، 9 جلسه از تمرین پاسی ها در ورزشگاه شهید مفتح و سه جلسه تمرینی نیز در چمن مصنوعی ورزشگاه ملت شهر همدان برگزار می شود.

تیم فوتبال پاس همدان در ایام تعطیلی نیم فصل، سه دوره اردوی آماده سازی برگزار خواهد کرد که برنامه تمرینی اعلام شده فقط برای مرحله اول از این اردوی آماده سازی است.

در همین خصوص سرمربی پاس همدان با ابراز خرسندی از نحوه تمرین بازیکنان و میزان آمادگی آنها گفت: حضور منظم بازیکنان در تمرین آماده سازی تیم و انجام مطلوب دستورات فنی اتخاذ شده در تمرینات بسیار مطلوب است.

محمود یاوری بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری اردوی آمادگی تیم پاس در ورزشگاه مفتح همدان گفت: بازیکنان پاس همدان از تغییر ساعت برنامه تمرینی تیم رضایت دارند و معتقدند این تغییر در ساعات تاثیر خوبی بر تمرینات آنها گذاشته است.

لازم به ذکر است: سرمربی پاسی ها برای اینکه شاگردانش از شرایط مطلوب تمرینی برخوردار باشند، دو نوبت برنامه تمرینی را برای آنها در نظر گرفته است.