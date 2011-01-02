به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن روشن ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جمعیت یک میلیون و 100 هزار نفری استان قم اظهار داشت: سرانه مصرف مورد نیاز گوشت مرغ این استان در سال، 23 هزار و 100 تن است.



وی در ادامه افزود: روزانه 102 تن گوشت مرغ در استان تولید می‌شود که با این میزان تولید، قم رتبه یازدهم را در کشور داراست.



روشن ادامه داد: تولید سالانه واحدهای تولیدی گوشت مرغ قم در حدود 37 هزار و 123 تن است و با این میزان، 38 درصد از تولیدات گوشت مرغ قم که بالغ بر 14 هزار تن است مازاد بر مصرف این استان بوده و به دیگر نقاط کشور صادر می‌شود.



مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی قم در ادامه یادآور شد: این تعاونی، 368 عضو در سطح استان داشته که ظرفیت جوجه ریزی 30 میلیون قطعه را دارد.



روشن یکی ازاقدامات این شرکت برای اعضا را مشارکت در تاسیس و راه اندازی کشتارگاهی در سال 78 با کشتار شش هزار قطعه مرغ در ساعت ذکر کرد.



وی اضافه کرد: یکی دیگر از اقدامات این شرکت تعاونی، احداث کارخانه تولید دان آماده طیور برای نخستین بار در استان قم در سال 84 بود.



مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی قم گفت: این کارخانه ظرفیت تولید 16 هزار و 200 تن تولید خوراک دام، طیور و آبزیان را داشته که در حال حاضر به تولید تخصصی خوراک طیور می‌پردازد.



وی گفت: یکی از طرح‌های توسعه این کارخانه، ذخیره سازی به میزان 60 هزار تن غلات به صورت سیلوهای فلزی ایستاده در سال است که فاز نخست آن در سال 88، با ذخیره سازی 10 هزار و 600 تن غلات راه اندازی شد.



روشن در پایان گفت: این شرکت برای نخستین بار در کشور، بیمارستان اختصاصی دامپزشکی طیور شامل آزمایشگاه تخصصی، کلینیک تخصصی و داروخانه را در سال 83 راه اندازی کرد.