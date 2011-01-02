دانش آموزان عشایری مناطق مرزی امسال اعتبار ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رضا زرین فرد عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری گردهمایی کارشناسان آموزش و پرورش عشایر کمیته معین قطب 3 کشورکه در بیرجند برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: عدالت آموزشی ایجاب می کند تا دانش آموزان محروم را بیشتر حمایت کنیم اما اعتبارات برای دانش آموزان عشایری امسال افزایش نیافت.

وی بیان داشت: به دانش آموزان عشایر مناطق محروم و مرزی مبلغی تخصیص داده نشده و مکاتبات انجام شده نیز نتیجه ای نداشته است.

وی با اشاره به وجود هشت هزار و 467 دانش آموز عشایری در خراسان جنوبی افزود: با وجود این تعداد دانش آموز عشایری در استان اداره کل باید برای رفع محرومیت این دانش آموزان بخش کارشناسی را به یک اداره ارتقا دهد یا با فعالیت کارشناسی، دانش آموزان را تفکیک کند و زیر پوشش قرار دهد.

به گفته وی، 163 هزار دانش آموز عشایری در کشور وجود دارد که 12 هزار معلم کار تدریس به این تعداد را بر عهده دارند.

وی افزود: بررسی وضعیت مجتمع های آموزشی آموزش و پرورش عشایر و راههای ارتقاء کمی و کیفی آن وآموزش نیمه حضوری دانش آموزان دوره راهنمایی عشایر از اهداف برگزاری گردهمایی کارشناسان آموزش و پرورش عشایر کمیته معین قطب 3 کشور است.

زرین فرد با تاکید بر اجرای دقیق سیاست تمرکز زدایی برای تصمیم گیری در خصوص مسائل و مشکلات دانش آموزان عشایری، گفت: برای تحقق این هدف کشور را به چهار قطب تقسیم کردیم که امروز اعضای کمیته قطب سوم شامل استانهای سیستان و بلوچستان، گلستان، یزد و استانهای سه گانه خراسان در آن حضور دارند.