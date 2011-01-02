میدان و زیرگذر مهدیه یزد به بهره‌ برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، شهردار یزد عصر یکشنبه در مراسم بهره‌برداری از این پروژه اظهار داشت: این تقاطع به منظور رفع ترافیک چهارراه مهدیه در ابتدای بلوار شهید بهشتی به بلوار منتظر قائم و بلوار طالقانی به بلوار امام جعفر صادق (ع) اجرا شده است.

سیدعلی ‌اکبر میروکیلی خاطرنشان کرد: میدان و تقاطع غیرهمسطح مهدیه یزد با 530 متر طول و عرض کلی 16.30 متر و ارتفاع 5.80 متر کمتر از شش ماه و 110 روز زودتر از موعد مقرر به بهره ‌برداری رسیده است.

وی بیان داشت: این طرح با هزینه‌ ای بالغ بر 44 میلیارد ریال به مرحله اجرا درآمده است.

استاندار یزد نیز در مراسم بهره‌ برداری از این پروژه با گرامیداشت دوازدهم دیماه، سالروز ورود رهبر معظم انقلاب به استان یزد اظهار داشت: مردم، نجیب، عزیز و انقلابی یزد در این روز، استقبال بی‌ بدیلی از ولی فقیه داشتند.



محمدرضا فلاح‌ زاده با اشاره به خدمات موثر شهرداری یزد در حوزه عمران شهری اظهار داشت: شهرداری یزد با برنامه‌ ریزی و بهره‌ گیری از تجربیات صاحبنظران و تلاشها و پیگیریهای شورای اسلامی شهر و شهردار، کارهای خوبی را به ویژه در بحث زیرگذرها، روگذرها و تعریض پلهای قطار به انجام رسانده است که جای تقدیر دارد.



استاندار یزد با اشاره به دشواریهای انجام پروژه ‌های درون شهری و اتمام 110 روز زودتر از موعد مقرر پروژه میدان و تقاطع غیرهمسطح مهدیه یزد، از دست‌اندرکاران این طرح، اصحاب رسانه و جراید و مردم شریف شهر یزد به دلیل همکاری در انجام پروژه‌های شهری قدردانی کرد.



امضای تمبر یادبود و رونمایی از یادمان تقاطع غیرهمسطح مهدیه یزد از دیگر برنامه‌ های این مراسم بود.