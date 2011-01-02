مجتمعهای آموزشی روستایی به رایانه مجهز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم سحرخیز هدف از ایجاد مجتمع های آموزشی در قالب سند تحول ملی آموزش و پرورش را اقتدار بخشی به مدیران اعلام کرد.



وی با بیان اینکه هر مجتمع باید به یک دستگاه رایانه مجهز شود، افزود: از سال آینده 10 تا 20 میلیون ریال سرانه راه اندازی و خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کتابخانه از محل اعتبارات عمرانی سال 90 به این مجتمع ها اختصاص می یابد.



سحرخیز گفت : تعداد 12 میلیون و 800 هزار دانش آموز در 14 هزار مدرسه در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند که در این میان هشت هزار مجتمع آموزشی حدود یک سوم جمعت دانش آموزان را تحت پوشش قرار داده است.



وی افزود: طرح تجهیز این مجتمع ها به رایانه برای ساماندهی وضعیت مدارس کم جمعیت و پراکنده در روستاها اجرایی شده است و با توجه به مسایل تربیتی و آموزشی مدارس روستایی، در جهت تقویت عدالت آموزشی و افزایش ضریب نظارت بر مدارس عمل می کند.



معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: وحدت فرماندهی چند مدرسه با هم یک مجتمع آموزشی را تشکیل می دهد که با حاکمیت مدیریت واحد بر تعلیم و تربیت، از چندگانگی، پراکندگی و برخوردهای چندگانه که منجر به تعارض می شود، جلوگیری می کند.



سحرخیز اظهار داشت: مجتمع های آموزشی در شهر ها نیز بصورت اتصال سه واحد آموزشی نزدیک به هم ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و ایجاد آنها بصورت یک مجتمع یا یک مدیریت واحد خواهد بود.



به گفه وی، افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان، تامین نیروی انسانی متخصص و فراهم آوردن امکانات سخت افزاری از ویژگی های این مجتمعها است.