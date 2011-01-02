سومین تلفات ناتو از آغاز 2011 در افغانستان/ 17 کشته در حمله هوایی به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بر اثر انفجار یک بمب جاده ای در مسیر خودرو نیروهای ناتو در جنوب افغانستان یک نظامی دیگر این پیمان کشته شد.

فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام این مطلب از کشته شدن سه نظامی ناتو از آغاز سال نو میلادی تا کنون در این کشور خبر داد.

دیروز نیز در نخستین روز سال 2011 میلادی دو نظامی ناتو در منطقه جنوب افغانستان کشته شدند که هنوز ملیت آنان اعلام نشده است. در ولایات جنوبی هلمند، قندهار و اروزگان افغانستان نیروهای آمریکایی، انگلیسی و کانادایی مستقر هستند.

خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد که در ادامه حملات هوایی ارتش آمریکا به مناطق قبیله ای در مرز افغانستان و پاکستان دست کم 17 نفر کشته شده اند.

یک مقام اطلاعاتی پاکستان با بیان این مطلب هدف حملات امروز یکشنبه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی را مواضع القاعده در مناطق مرزی وزیرستان شمالی عنوان کرد.

بر این اساس شلیک موشک به یک ساختمان در شمال شهر میرعلی 4 کشته برجا گذاشته است. ارتش آمریکا مدعی است این ساختمان به عنوان مخفیگاه شبه نظامیان مورد استفاده قرار می گرفته است.

همچنین در حملات دیگر این هواپیماها به 3 خودرو در همین منطقه 13 نفر دیگر کشته شده اند. گسترش حملات هوایی به داخل خاک پاکستان از جمله مواردی است که در راهبرد جدید دولت "باراک اوباما" در جنگ افغانستان به اجرا گذاشته شده است.

گزارش دیگری حاکی است که در جریان حملات هوایی آمریکا به پاکستان در سال گذشته دست کم 700 نفر کشته شده اند که درصد قابل توجهی از آنان غیرنظامی بوده اند. بر این اساس در سال 2010 میلادی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا 120 فقره حمله به مناطق مرزی پاکستان انجام داده اند.